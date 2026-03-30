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La factura final de la electricidad fue más baja en 15 países de la UE que en España pese a lo que dice López

La factura final de la electricidad fue más baja en 15 países de la UE que en España pese a lo que dice López

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, habló en un foro de elDiario.es sobre el precio de la energía en España y afirmó que era «el país que tiene la energía más barata” Si se atiende al precio final sin impuestos ni compensaciones aplicadas, el precio de la electricidad para los hogares españoles en los primeros seis meses del 2025 fue de 18,1 céntimos el kWh. Otros 13 países de la UE registraron precios más bajos.

| etiquetas: engañoso , electricidad , precio , ministro
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19 comentarios
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Comentarios destacados:    
#4 Menuda basura de "desmentidos", más sensacionalismo chabacano que otra cosa. España es uno de los países donde más barata salió la electricidad y lo ves en la mismísima tabla que te ponen y los pocos que la tienen más barata son países como Croacia, Hungría y Rumanía y economías que no le llegan a España a la suela de las playeras, incluyendo salarios. Este medio es basura neoliberal, sensacionalismo en estado puro para ganar clicks y engagement. Por cierto, Anita, aún estamos esperando que nos informes debidamente de las cosillas de tu marido con Villarejo o que desmientas toda la mierda que echaron sobre Podemos. Ale y vete a cascarla por ahí, maja.
Supercinexin #4 Supercinexin
Menuda basura de "desmentidos", más sensacionalismo chabacano que otra cosa. España es uno de los países donde más barata salió la electricidad y lo ves en la mismísima tabla que te ponen y los pocos que la tienen más barata son países como Croacia, Hungría y Rumanía y economías que no le llegan a España a la suela de las playeras, incluyendo salarios. Este medio es basura neoliberal, sensacionalismo en estado puro para ganar clicks y engagement. Por cierto, Anita, aún estamos esperando que nos informes debidamente de las cosillas de tu marido con Villarejo o que desmientas toda la mierda que echaron sobre Podemos. Ale y vete a cascarla por ahí, maja.
9 K 51
pedrario #17 pedrario *
#4 Listado de países:

>14 Polonia 
>15 Letonia 
>16 Portugal 
>17 Países Bajos 
>18 Estonia 
>19 Finlandia 
>20 Grecia 
>21 Lituania 
>22 Rumania 
>23 Eslovaquia 
>24 Eslovenia 
>25 Croacia 
>26 Bulgaria 
>27 Malta 
>28 Hungría

Varios de ellos tienen mayor pib per cápita que España, como Finlandia o Países Bajos.

En cualquier caso, si quieres el dato en función del pib per cápita, no serían 15 los que pagan menos que España, sino 18.

>Luxemburgo
>Irlanda
>Malta
>Finlandia
>Suecia
>Países Bajos
>Austria
>Hungría
>Dinamarca
>Chipre
>Eslovenia
>Francia
>Bélgica
>Alemania
>Bulgaria
>Estonia
>Croacia
>Lituania
1 K 19
#18 alhambre
#17 Gracias por las tablas ordenadas. Newtral es una caca burda, pero aquí superpsoenexin hace de fanboy, a ver si acabamos todos votando a un partido demostradamente fiable que jamás nos la colará.
1 K 19
#19 MPR *
#4 Curioso, si me voy a mi factura pago, aproximadamente, 0,12€/Kwh (antes de impuestos), muy por debajo de los 0,18 que dice el artículo.

Estaría bien saber cuanto cuesta en Europa un consumo determinado o las medias por hogares/empresas, no una media global, que ya sabemos lo que pasa con las medias.

Si le pregunto a ChatGPT me dice que las grandes empresas pagan menos aún que los hogares (negocian su contrato ajustando los márgenes al máximo a lo que hay que añadir descuentos fiscales) y…   » ver todo el comentario
0 K 7
jm22381 #2 jm22381
Seguiría siendo más barata que en Alemania, Bélgica, Dinamarca, Italia, Irlanda, República Checa, Chipre, Austria, Luxemburgo, Francia (hasta las cejas de nuclear) y Suecia.
1 K 38
#12 mancebador *
#_1 ¿Por libre mercado te refieres a uno de los más regulados e intervenidos que hay?
1 K 24
#11 Russin
#3 gracias. Ya tienes mi voto :hug:
0 K 7
#13 El_dinero_no_es_de_nadie
#11 La has votado sin leerla, por lo que seguirás en la ignorancia y seguirás pensando que el precio de la electricidad y lo que cobran los generadores es el precio de la subasta
0 K 14
#14 Russin
#13 ¿ votar sin leer y hacerlo solo por sesgo ideológico?. Eso, que yo recuerde, solo lo haces tú
1 K 14
Conde_Lito #16 Conde_Lito *
#11 Ya tiene tu voto negativo. Solo por concretar.
0 K 7
Conde_Lito #15 Conde_Lito
#3 Esta, al paso que va, también va a acabar igual...
0 K 7
Kantinero #6 Kantinero
Diría a ojo, que dos países de esos 15 tiene salarios más altos que España, Países Bajos Finlandia
2 K 20
josde #8 josde
No dice la noticia que países tuvieron la electricidad mas barata.
0 K 20
#10 El_dinero_no_es_de_nadie
#8 Si, aparece la tabla de los 29
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#7 muerola
O sea que en Irlanda y países bajos la electricidad está subvencionada , que cosas
0 K 11
#5 vokimon
Entre el precio mayorista y el precio final de consumo la diferencia no solo son los impuestos. También los margenes, para cubrir costes o generar beneficios, de las comercializadoras.
0 K 9
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
#5 Es que el precio mayorista tampoco es ahora el precio de generar la electricidad o el precio que cobran los generadores.
Eso era el siglo pasado, ahora la mayoría de la energía tiene garantizado un precio o por primas, o por precios suelo o CdF, o por contratos bilaterales o PPAs.

El precio de la subasta marginal sólo lo cobran quien no tiene uno de esos contratos que le garantizan un fijo seguro.

Después están los servicios de ajuste, peajes y cargos  media
3 K 52
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
es lo que tiene estar secuestrados por el oligopolio eléctrico. en el resto de países seguro que es igual, que dos o tres empresas se reparten el mercado? qué bonito el libre mercado!
1 K 3

menéame