La factura final de la electricidad fue más baja en 15 países de la UE que en España pese a lo que dice López

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, habló en un foro de elDiario.es sobre el precio de la energía en España y afirmó que era «el país que tiene la energía más barata” Si se atiende al precio final sin impuestos ni compensaciones aplicadas, el precio de la electricidad para los hogares españoles en los primeros seis meses del 2025 fue de 18,1 céntimos el kWh. Otros 13 países de la UE registraron precios más bajos.