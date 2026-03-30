La factura final de la electricidad fue más baja en 15 países de la UE que en España pese a lo que dice López

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, habló en un foro de elDiario.es sobre el precio de la energía en España y afirmó que era «el país que tiene la energía más barata” Si se atiende al precio final sin impuestos ni compensaciones aplicadas, el precio de la electricidad para los hogares españoles en los primeros seis meses del 2025 fue de 18,1 céntimos el kWh. Otros 13 países de la UE registraron precios más bajos.
| etiquetas: engañoso , electricidad , precio , ministro
>14 Polonia
>15 Letonia
>16 Portugal
>17 Países Bajos
>18 Estonia
>19 Finlandia
>20 Grecia
>21 Lituania
>22 Rumania
>23 Eslovaquia
>24 Eslovenia
>25 Croacia
>26 Bulgaria
>27 Malta
>28 Hungría
Varios de ellos tienen mayor pib per cápita que España, como Finlandia o Países Bajos.
En cualquier caso, si quieres el dato en función del pib per cápita, no serían 15 los que pagan menos que España, sino 18.
>Luxemburgo
>Irlanda
>Malta
>Finlandia
>Suecia
>Países Bajos
>Austria
>Hungría
>Dinamarca
>Chipre
>Eslovenia
>Francia
>Bélgica
>Alemania
>Bulgaria
>Estonia
>Croacia
>Lituania
Estaría bien saber cuanto cuesta en Europa un consumo determinado o las medias por hogares/empresas, no una media global, que ya sabemos lo que pasa con las medias.
Si le pregunto a ChatGPT me dice que las grandes empresas pagan menos aún que los hogares (negocian su contrato ajustando los márgenes al máximo a lo que hay que añadir descuentos fiscales) y… » ver todo el comentario
www.meneame.net/m/actualidad/verdad-paga-espana-factura-luz-mercado-ma
Eso era el siglo pasado, ahora la mayoría de la energía tiene garantizado un precio o por primas, o por precios suelo o CdF, o por contratos bilaterales o PPAs.
El precio de la subasta marginal sólo lo cobran quien no tiene uno de esos contratos que le garantizan un fijo seguro.
Después están los servicios de ajuste, peajes y cargos