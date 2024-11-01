edición general
La fachosfera regresa realizando una manipulación ATROZ de un gráfico electoral saltándole toda la ética periodística para engañar a la sociedad

Un gráfico publicado en La Razón manipula la proporción de estimación de escaños de una forma descarada dividiendo por la mitad el porcentaje asignado al PSOE y multiplicando por dos el porcentaje asignado a VOX para aparentar una mayoría absoluta de las derechas de forma muy holgada. Es posible que ninguna asociación de periodistas afee esta burda manipulación de la información de los medios de derecha en un intento muy bochornoso de engañar a la opinión pública. Y sí, esto es un microbloggin de manual y me la pela. Esto debe saberse.

mariKarmo #1
El gráfico publicando en La Razón en cuestión:  media
MoñecoTeDrapo #2
#1 Mejor haces un artículo con el texto de la entradilla y la imagen del gráfico y enlazas la noticia, porque esto así es un microblogging de libro.
mariKarmo #7
#2 uff te doy permiso para hacerlo tú, que me da pereza xD.
Charles_Dexter_Ward #3
#1 #0 ¿Se permite ya el microbloging en los envíos?
mariKarmo #8
#3 no. Pero el karma está para gastarlo, cielo.

Déjame ser rebelde y malote dos veces al año.
Pacman #15
#8 no es por gastar karma que al final no vale para nada, pero los users con cierto cache deberían dar un ejemplo para los nuevos
mariKarmo #20
#15 Mira, este user con cierto caché está ya hasta los mismísimos cojones del circo en el que se ha convertido la sociedad, los medios y las redes sociales. Así que, no voy a permitir que de ese circo solo disfrute y saque provecho la fachosfera.

Hay momentos que dices: mira, hasta aquí.

Jugamos? pues jugamos todos. Yo no enviaré falsedades ni mentiras. Pero señalaré a quien sí lo hace.
Charles_Dexter_Ward #23
#20 Estás en tu casa Reina :hug:
ronko #21
#8 ¿Y con este gastas el segundo o primer ticket de malote y rebelde del año? ¿Te queda el otro? xD :troll:
mariKarmo #24
#21 Sí. El de mandar a tomar por culo y cagarme en sus muertos quemaos a algún facha de turno.

Ese ticket es pedigrí. Me lo reservo para alguna buena ocasión.
Anfiarao #13
Carmen Morodo, la autora de la bazofia, tiene este texto en su perfil.

Subdirectora de La Razón. He cubierto Interior, Defensa, Parlamento y he sido corresponsal política. Colabora en televisión y radio. Creo en el poder del periodismo riguroso para entender el país que somos y el que queremos ser.

Van a calzón quitado los regres
kreepie #16
No le deis visitas a esa mierda de periódico manipulador. En lugar de microblogging es mejor publicar una captura a bluesky o donde sea.
Robus #5
El 45% ocupa el 66% del gáfico.

Deja claro el nivel que se espera de los lectores de La Razón.
Robus #25
#5 Me ha recordado esta otra sobre el apoyo a la monarquía:

www.meneame.net/backend/media?type=comment&id=12647418&version
#19 cunaxa
No es un periódico, es un medio de propaganda.
Supercinexin #17
Luego gana Sánchez pactando con Sumar y ERC y vienen los lloros, los berrinches, el abuelo desenfundando la pistola desde la silla de ruedas y gritos muy agudos de que los Rojos les han robado ¡ESPAÑIIIIAAAAA! Y todo porque los analfaburros de derechas, manejados como el gran rebaño de borregas que son incapaces de darse cuenta ni de por dónde sopla el aire, ya dan por hecho que al PSOE y la izquierda no los quiere nadie y que todo el país entero ama al PP y a Vox, por lo tanto si no sale mayoría absoluta suya es porque "ha habido tongo".

Que es realmente el objetivo de éstas manipulaciones: hacerles seguir viviendo a todos en su universo paralerdo.
Torrezzno #22
Que descaro jaja. Es ridículo
Mark_ #4
He comido kebabs infinitamente más cocinados que ese gráfico.
PasaPollo #9
#0, es una pena perder un envío interesante con microbbloging... Pareces nuevo, marikarmo!
mariKarmo #14
#9 No te preocupes, que ya ha llegado a la gente suficiente xD.
#10 Buscador
Menudos sinvergüenzas... Y aún así, no salgo de mi asombro cuando veo que a esta tropa las encuestas les dan 200 escaños.
#6 dirok
#0 no nos hagas perder el tiempo con microblogings de este estilo.
tremebundo #12
#6 Pues tú te has quedado aquí comentando.
mariKarmo #18
#6 Y mira que he avisado en la entradilla que era microblogging de manual para que no tengas que perder tu valioso tiempo en entrar y comentar....

Mira que te lo puse fácil, cariño.......
DayOfTheTentacle #11
Visualmente cuela claro. Poca gente va a mirar los % y menos van a entenderlos. Pero lo de fachosfera en el titular...
