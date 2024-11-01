La fachosfera regresa realizando una manipulación ATROZ de un gráfico electoral saltándole toda la ética periodística para engañar a la sociedad

Un gráfico publicado en La Razón manipula la proporción de estimación de escaños de una forma descarada dividiendo por la mitad el porcentaje asignado al PSOE y multiplicando por dos el porcentaje asignado a VOX para aparentar una mayoría absoluta de las derechas de forma muy holgada. Es posible que ninguna asociación de periodistas afee esta burda manipulación de la información de los medios de derecha en un intento muy bochornoso de engañar a la opinión pública. Y sí, esto es un microbloggin de manual y me la pela. Esto debe saberse.