La fachosfera regresa realizando una manipulación ATROZ de un gráfico electoral saltándole toda la ética periodística para engañar a la sociedad

Un gráfico publicado en La Razón manipula la proporción de estimación de escaños de una forma descarada dividiendo por la mitad el porcentaje asignado al PSOE y multiplicando por dos el porcentaje asignado a VOX para aparentar una mayoría absoluta de las derechas de forma muy holgada. Es posible que ninguna asociación de periodistas afee esta burda manipulación de la información de los medios de derecha en un intento muy bochornoso de engañar a la opinión pública. Y sí, esto es un microbloggin de manual y me la pela. Esto debe saberse.
| etiquetas: mahuenda , la razón , manipulación
Déjame ser rebelde y malote dos veces al año.
Hay momentos que dices: mira, hasta aquí.
Jugamos? pues jugamos todos. Yo no enviaré falsedades ni mentiras. Pero señalaré a quien sí lo hace.
Ese ticket es pedigrí. Me lo reservo para alguna buena ocasión.
Subdirectora de La Razón. He cubierto Interior, Defensa, Parlamento y he sido corresponsal política. Colabora en televisión y radio. Creo en el poder del periodismo riguroso para entender el país que somos y el que queremos ser.
Van a calzón quitado los regres
Deja claro el nivel que se espera de los lectores de La Razón.
www.meneame.net/backend/media?type=comment&id=12647418&version
Que es realmente el objetivo de éstas manipulaciones: hacerles seguir viviendo a todos en su universo paralerdo.
Mira que te lo puse fácil, cariño.......