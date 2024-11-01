edición general
La FAA suspende los aviones de carga MD-11 para su inspección después de un accidente con 14 muertes en Kentucky (inglés)

La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió una directiva de emergencia el sábado a los propietarios y operadores de los aviones de carga McDonnell Douglas, o MD-11, y MD-11F de Boeing para su inspección después de un accidente mortal en Kentucky. Al menos 14 personas murieron en el accidente del miércoles en Louisville, Kentucky, después de que el "motor izquierdo y el pilón se desprendieron del avión durante el despegue", como se describe en la directiva, que también "prohíbe más vuelos" hasta que se inspeccionen las aeronaves.

cocolisto
Boeing, está todo dicho.

yopasabaporaqui
#1 Bueno, MC Donell Douglas. Absorbida por Boeing sí, pero el punto está en que son aviones ya con décadas a sus espaldas. Como muchos de los que se usan para carga por otra parte ( reconvierten para carga modelos de pasajeros viejos).

Artillero
#2 suena más a fatiga de material o mantenimiento inadecuado que a mal diseño.


