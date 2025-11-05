edición general
23 meneos
19 clics
Exxon financió difusión de negacionimso del cambio climático en México y Latinoamérica, revelan documentos

Exxon financió difusión de negacionimso del cambio climático en México y Latinoamérica, revelan documentos

La petrolera canalizó fondos millonarios a la red Atlas Network en los años 90 y 2000 para exportar el negacionismo del cambio climático al Sur Global. Los documentos revelan conexiones directas con think tanks en Argentina que allanaron el camino ideológico para figuras como el presidente Javier Milei, conocido por su escepticismo ambiental y su afinidad con políticas ultraliberales. Según publica The Guardian, la organización estadounidense que agrupa a más de 500 think tanks de libre mercado fue diseñada para sabotear tratados climáticos.

| etiquetas: the guardian , investigación , exxon , clima , negacionismo , financiación
20 3 0 K 187 MAmbiente
3 comentarios
20 3 0 K 187 MAmbiente
Cuñado #1 Cuñado
Y de aquellos polvos... estos subnormales.
8 K 116
#2 mcfgdbbn3
Nada que no estuviera predicho de antes (Los Simpson - Coche eléctrico):
www.youtube.com/watch?v=0wjyaF8ut_E (original)
www.youtube.com/watch?v=CADA48PX0cw (España)
2 K 45
Duke00 #3 Duke00
Y probablemente también financia a movimientos anti renovables en España.
1 K 23

menéame