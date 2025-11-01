La extrema derecha chilena, otra vez

En Chile se ponía en juego la banda presidencial y en Ecuador el presidente ponía en juego su primer paso fuerte de gobierno. En Chile no hay chances. Ganó la comunista Jeannette Jara pero la triple armada derechista tiene casi asegurado el triunfo en el balotaje. En Ecuador el presidente Noboa perdió una consulta popular que podía llevar a una reforma constitucional y a bases militares en ese país. Pero también pasaron cosas en Argentina, Bolivia, Colombia, Panamá, Venezuela y Perú.
una cédula de identidad obtenida del Archivo Federal de Alemania revela que Michael Kast, padre del candidato presidencial chileno José Antonio Kast, se afilió meses antes de cumplir los 18 años al partido nazi. El documento está fechado el 1 de septiembre de 1942 www.meneame.net/story/michael-kast-investigacion-prueba-padre-candidat
Hagan juego.
