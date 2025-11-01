edición general
9 meneos
25 clics
La extrema derecha chilena, otra vez

La extrema derecha chilena, otra vez

En Chile se ponía en juego la banda presidencial y en Ecuador el presidente ponía en juego su primer paso fuerte de gobierno. En Chile no hay chances. Ganó la comunista Jeannette Jara pero la triple armada derechista tiene casi asegurado el triunfo en el balotaje. En Ecuador el presidente Noboa perdió una consulta popular que podía llevar a una reforma constitucional y a bases militares en ese país. Pero también pasaron cosas en Argentina, Bolivia, Colombia, Panamá, Venezuela y Perú.

| etiquetas: josé antonio kast , chile , elecciones , ultraderecha , jeannette jara
7 2 0 K 75 politica
6 comentarios
7 2 0 K 75 politica
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
El hijo de

una cédula de identidad obtenida del Archivo Federal de Alemania revela que Michael Kast, padre del candidato presidencial chileno José Antonio Kast, se afilió meses antes de cumplir los 18 años al partido nazi. El documento está fechado el 1 de septiembre de 1942 www.meneame.net/story/michael-kast-investigacion-prueba-padre-candidat
1 K 35
Feindesland #1 Feindesland
La otra opción es una mujer comunista.

Hagan juego.
xD
1 K 28
#3 Robe7064 *
#1 Entre Jeannette "Cuba es una democracia diferente" Jara y José Antonio "Visito a Krassnoff pero ya no lo cuento" Kast en segunda vuelta voy a votar por Jara. Su programa es socialdemócrata y ella lo hizo bien como Ministra del Trabajo, el problema son sus colegas en el Partido Comunista y los colegas del PC en otros países con democracias diferentes.
es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Krassnoff
1 K 11
Ysinembargosemueve #6 Ysinembargosemueve
El que tenga duda entre una "comunista" y un FASCISTA que se lo mire.
0 K 10
#2 disecain
Increíble que los sudamericanos sean tan tontos como para anhelar el modelo yankiee, quienes teniendo la renta per capita que tienen, viven siempre con miedo por el futuro. ¿Que le espera a un país tan pobre como Chile con políticas como las de EEUU?
0 K 9
#5 bizcobollo
Susto o muerte
0 K 7

menéame