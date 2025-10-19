edición general
El expresidente francés Nicolas Sarkozy entrará en prisión el martes

Nicolas Sarkozy entrará en prisión el martes por maniobrar para financiar ilegalmente con dinero libio su campaña electoral de 2007, convirtiéndose en el primer ex jefe de Estado francés entre rejas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El presidente conservador entre 2007 y 2012 ingresará en la cárcel parisina de la Santé para cumplir una pena de cinco años de prisión por asociación ilícita, impuesta por un tribunal de París en septiembre.

Ahora Carla te podrá cantar "Let it be" en los vis a vis.

m.youtube.com/shorts/KB_rgMq_gEI
Para cuando Aznar y M. Rajoy????
#4 y el Señor X
Y Abascal por pillar dinero iraní?
Nos llevan un par de revoluciones de ventaja.
Está no la vi venir. En España lo veo imposible
Un expresidente a prisión por corrupción. Algo inimaginable en España
#9 surco
#3 Bueno, según ese razonamiento Perú es la democracia más avanzada del mundo. :roll:
2 K 34
Siempre había comentado que Francia había empezado la guerra de Libia, que deribó en guerra civil y aún sigue, para tapar esto... al final los fantasmas del pasado siempre vuelven
