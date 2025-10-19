El expresidente francés Nicolas Sarkozy entrará en prisión el martes

Nicolas Sarkozy entrará en prisión el martes por maniobrar para financiar ilegalmente con dinero libio su campaña electoral de 2007, convirtiéndose en el primer ex jefe de Estado francés entre rejas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El presidente conservador entre 2007 y 2012 ingresará en la cárcel parisina de la Santé para cumplir una pena de cinco años de prisión por asociación ilícita, impuesta por un tribunal de París en septiembre.