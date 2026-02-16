edición general
El expresidente Barack Obama dice que los extraterrestres «son reales» pero aclara que no los ha visto

El expresidente estadounidense Barack Obama dijo durante una entrevista en un pódcast que los extraterrestres «son reales» pero no los ha visto en persona y negó que haya especímenes «escondidos» en la enigmática base militar ‘Área 51’ del estado de Nevada. Al final de una entrevista en el pódcast del periodista Brian Tyler Cohen, este le propone una ronda rápida de preguntas y respuestas y le plantea si los extraterrestres son reales, a lo que el demócrata asiente, con un breve comentario: «Son reales, pero yo no los he visto».

| etiquetas: ex-presidente , eeuu , obama , extraterrestres , reales , el no lo ha visto
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Este ha visto un concierto de Leticia Sabater.
4 K 47
Tkachenko #9 Tkachenko
Notición, sin duda
1 K 30
cocolisto #11 cocolisto
¿Alguien duda de que nos dirigen extraterrestres?
1 K 30
francesc1 #7 francesc1
Es lo más lógico del mundo, solo tienes que escupir sobre un algodón en una placa y ver cómo la vida busca espacio. En un universo casi infinito a nuestros ojos, la vida extraterrestre tiene todo el sentido.
1 K 19
#2 javic
hizo una suposición «porque el universo es tan basto que es probable que haya vida ahí fuera».


La nada.
0 K 10
joffer #8 joffer
#2 extraterrestres existen!
0 K 12
Enero2025 #3 Enero2025
Como buen comunista cree en cosas que no puede probar.
9 K -50
#5 Leon_Bocanegra
#3 los comunistas existen, pero por lo que leo en tu comentario, no has visto uno en tu vida..
10 K 100
traviesvs_maximvs #6 traviesvs_maximvs
#3 ese pensamiento lo circunscribiría más bien al ámbito del pensamiento religioso. Por lo demás, ¿Obama comunista? ¿?
0 K 10
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#3 Obama comunista? La ventana de Overton cada día se mueve más
6 K 80
millanin #12 millanin
#3 Si de verdad piensas que Obama es comunista deberías ir urgentemente al médico o por lo menos salir más de la caverna no vaya a ser que los murciélagos te contagien algo.
0 K 7

