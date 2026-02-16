El expresidente Barack Obama dice que los extraterrestres «son reales» pero aclara que no los ha visto

El expresidente estadounidense Barack Obama dijo durante una entrevista en un pódcast que los extraterrestres «son reales» pero no los ha visto en persona y negó que haya especímenes «escondidos» en la enigmática base militar ‘Área 51’ del estado de Nevada. Al final de una entrevista en el pódcast del periodista Brian Tyler Cohen, este le propone una ronda rápida de preguntas y respuestas y le plantea si los extraterrestres son reales, a lo que el demócrata asiente, con un breve comentario: «Son reales, pero yo no los he visto».