Barack Obama (64) habla claro sobre la vida extraterrestre: "Los alienígenas son reales pero no están guardados en el Área 51"

El ex presidente de EE UU habló en el podcast de Bryan Tyler Cohen acerca de las conspiraciones y la existencia de vida alienígena en la Tierra.

javibaz
¿En la isla de Epstein?
thekeeper
#1 alli hay monstruos del planeta tierra
MoñecoTeDrapo
¿Qué alienígenas son reales, señor O?
asola33
Artículo caótico y solo dos frases de Obama.
Supercinexin
#6 En la línea de lo que viene siendo el piriodimmo que gusta a los votantes de derecha que leen ese tabloide.
user31
:tinfoil:  media
Equidislate
Los tiene a todos el ufólogo Iker Jiménez en el plató, después de tantos años buscando, al fin los encontró.
