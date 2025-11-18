Explota un deposito de la empresa Iron Mountain en Ezeiza (Arg) que contenía documentación sensible sobre empresas que estaban siendo investigadas por lavado de dinero

La explosión e incendio que devastó parte del Polígono Industrial de Spegazzini, en Ezeiza, Argentina, [...] una firma especializada en el almacenamiento de documentos sensibles. [..] “Lo más extraño es que Iron Mountain ha tenido muchos incendios a lo largo de su historia, sobre todo en los últimos años”, recordó Waisberg. [..] de los 90 y los 2000, fue cuando más se produjeron incendios que se probaron intencionales. "...había información y documentación bancaria de 29 empresas que estaban siendo investigadas por lavado de dinero." [28 Nov]