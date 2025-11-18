edición general
Explota un deposito de la empresa Iron Mountain en Ezeiza (Arg) que contenía documentación sensible sobre empresas que estaban siendo investigadas por lavado de dinero

La explosión e incendio que devastó parte del Polígono Industrial de Spegazzini, en Ezeiza, Argentina, [...] una firma especializada en el almacenamiento de documentos sensibles. [..] “Lo más extraño es que Iron Mountain ha tenido muchos incendios a lo largo de su historia, sobre todo en los últimos años”, recordó Waisberg. [..] de los 90 y los 2000, fue cuando más se produjeron incendios que se probaron intencionales. "...había información y documentación bancaria de 29 empresas que estaban siendo investigadas por lavado de dinero." [28 Nov]

#1 R2dC *
Casualidad? Sincronicidad? Serendipia?

Yo me espero a la versión de los expertos en Argentina para que me expliquen por que esto no tiene nada que ver con Milei porque la economía va como un tiro :-D

Bonus track: es.wikipedia.org/wiki/Incendio_de_Iron_Mountain_en_Buenos_Aires_(2014)
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#1

¿como un tiro? más bien despega como el coche de Carrero Blanco xD
#2 DonaldBlake
Ya es mala suerte.
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Windsor argentino
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
Explota o la hacen explotar ?.
Milmariposas #6 Milmariposas
xD xD xD

Oportunismo nivel master...
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
Hombre, tampoco es necesario quemar la empresa para destruir unos documentos... Una llamada a Génova 13 y allí te asesoran con su sobrada experiencia. :-D
