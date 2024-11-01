edición general
Eximen a una empresa de pagar 220.000 euros por incapacidad a un trabajador tras una caída

El operario, quien cayó desde una altura de 2 metros, sufrió fractura de húmero, traumatismo craneal y cervical

#1 Tunguska08Chelyabinsk13
¿Eximen? El trabajador demanda pidiendo una cantidad y en el juício no le dan la razón.
#2 Barret_Garvey
Nos tratan como ha ganado.

Si ese señor no vendiese su tiempo por cuatro perras no se habría caído de la escalera.

Si la empresa no le hubiese mandado subir a arreglar algo no se hubiese caído de la escalera.

Si el trabajador no hubiese ido a trabajar seguiría estando en perfecto estado de salud.

La empresa es responsable a no ser que el trabajador no siguiese sus indicaciones.

Vergüenza de poder judicial de Hespañistan.
