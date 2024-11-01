La exconsellera Pradas guarda mensajes de WhatsApp con Mazón del día de la dana que no aportó a la jueza

La exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa de la dana, aludió en su entrevista en el programa 'Salvados' de La Sexta a algunos de los mensajes de WhatsApp que intercambió con el expresident Carlos Mazón durante la jornada del 29 de octubre de 2024. Se trata de comunicaciones que Pradas no ha entregado a la jueza instructora de la dana, a diferencia de sus llamadas de aquella trágica jornada, en la que murieron 229 personas.
| etiquetas: salomé pradas , dana , mazón
No se admiten testimonios de la prensa para abrir un juicio sin más constatación o acreditación. Me suena que gracias a esto algún pez gordo se libró.
Bueno, salvo que las presente Manos Sucias.
Si es el caso ya están tardando en denunciarlo y hacerle llegar la información a la jueza.
Y lo sabe eldiario.es por...?
Quizás ... ¿porque lo dijo ella misma?
La exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa de la dana, aludió en su entrevista en el programa 'Salvados' de La Sexta a algunos de los mensajes de WhatsApp que intercambió con el expresident Carlos
Seria divertido que la jueza ordenara un peritaje a ver si las fotopollas del whatsapp de la consellera se corresponden con la de Mazón o no.
Y además dice que no quiere volver a declarar, que no tiene nada más que decir. A esta no se le puede meter ya en la cárcel?