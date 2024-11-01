edición general
La exconsellera Pradas guarda mensajes de WhatsApp con Mazón del día de la dana que no aportó a la jueza

La exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa de la dana, aludió en su entrevista en el programa 'Salvados' de La Sexta a algunos de los mensajes de WhatsApp que intercambió con el expresident Carlos Mazón durante la jornada del 29 de octubre de 2024. Se trata de comunicaciones que Pradas no ha entregado a la jueza instructora de la dana, a diferencia de sus llamadas de aquella trágica jornada, en la que murieron 229 personas.

HeilHynkel
#5

No se admiten testimonios de la prensa para abrir un juicio sin más constatación o acreditación. Me suena que gracias a esto algún pez gordo se libró.

Bueno, salvo que las presente Manos Sucias.
2
cenutrios_unidos
Y lo sabe eldiario.es por...?

Si es el caso ya están tardando en denunciarlo y hacerle llegar la información a la jueza.
1
HeilHynkel
#1
Y lo sabe eldiario.es por...?

Quizás ... ¿porque lo dijo ella misma?

La exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa de la dana, aludió en su entrevista en el programa 'Salvados' de La Sexta a algunos de los mensajes de WhatsApp que intercambió con el expresident Carlos
5
cenutrios_unidos
#3 Pues lo dicho, que aporte las pruebas a la jueza. A esta gente hay que darle cero de holgura. Podría decir la verdad a la jueza y mentir a eldiario. A saber...
1
Ze7eN #7 Ze7eN *
#1 #2 Como dice el artículo, poco antes de su declaración, la exconsellera aportó voluntariamente a la causa un acta notarial que simplemente detallaba las llamadas de su teléfono móvil del día de la dana, igual que en su declaración solo contestó a las preguntas de su abogado. Hace unos días la jueza le ofreció volver a declarar voluntariamente a raíz de la entrevista a Sálvados, pero de momento ha rechazado hacerlo. Entiendo…   » ver todo el comentario
3
HeilHynkel
#7

Seria divertido que la jueza ordenara un peritaje a ver si las fotopollas del whatsapp de la consellera se corresponden con la de Mazón o no.xD xD xD
1
guuilesmiz
Falso testimonio a la jueza, y ocultación de prueba.
Y además dice que no quiere volver a declarar, que no tiene nada más que decir. A esta no se le puede meter ya en la cárcel?
0
Tunguska08Chelyabinsk13
#2 Puede mentir, porque lo hace como investigada no como testigo.
2
guuilesmiz
#9 cierto, que esto no es América
0
angelitoMagno
#2 ¿Meterla en la cárcel? ¿Sin sentencia? No.
1
Tecar
Lo que no se entiende es que alguien imputado y con una investigación judicial en marcha pueda tener la jeta de ir a llorar y decir sandeces a un programa de televisión y que el entrevistador encima no le llame gilipollas a la cara y se ría de los espectadores de esta manera.
0
Ze7eN
#4 #6 Al entrevistador, Gonzo, creo que le quedó un poco grande la entrevista. No fue capaz de rebatir o interrumpir a la entrevistada cuando mentía descaradamente, por ejemplo con la famosa frase de "si necesitan algo, que lo pidan" o lo del barranco del Poyo. Muy, muy decepcionante que un entrevistador permita mentir de forma tan descarada a su entrevistada.
1
ctrlaltsupr1
#12 Completamente, completamente, completamente.
0
La_fruta_de_ayuso
#6 la secta es un estercolero de atresmierda, y ese programa es un montón de mierda light que a parte de estar pactado es un escaparate de lavado de imagen a estos criminales
0
La_fruta_de_ayuso
A este pedazo de mierda lo han premiado hoy con 600€ más al mes de plus por no se que en el pp, y eso estando de baja posiblemente falsa para taparse a la lluvia de mierda.
0
luckyy
Se los habrá dado a Gonzo
0

