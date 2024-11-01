La exconsellera Pradas guarda mensajes de WhatsApp con Mazón del día de la dana que no aportó a la jueza

La exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa de la dana, aludió en su entrevista en el programa 'Salvados' de La Sexta a algunos de los mensajes de WhatsApp que intercambió con el expresident Carlos Mazón durante la jornada del 29 de octubre de 2024. Se trata de comunicaciones que Pradas no ha entregado a la jueza instructora de la dana, a diferencia de sus llamadas de aquella trágica jornada, en la que murieron 229 personas.