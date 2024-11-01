·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10439
clics
Lo que dicen los portugueses en redes de la llegada de israelíes a Portugal
4432
clics
Un hombre que llevaba desaparecido y dado muerto desde hace 17 años, es encontrado con vida en una tienda de campaña
6458
clics
Qué hacer si te ataca un oso: momentos de ataques captados en cámara
5992
clics
Lo que Quequé soltó en los premios de InfoLibre nadie se atrevía a decir
4362
clics
El terrible experimento Universo 25: Un paraíso para ratones convertido en infierno
más votadas
450
Acciona ‘castiga’ a un directivo que denunció la corrupción de su superior: apartado sin funciones, sin equipo y con una bajada de sueldo
326
Encuestas y resistencia
314
Lilly Wachowski reflexiona sobre la apropiación de 'Matrix' por parte de la derecha. “Es lo que hace el fascismo”
258
Golpe policial a ‘The Base’, el grupo supremacista que se preparaba para desatar una “guerra racial en España”
454
Increpan a una periodista de RTVE en la concentración de Ferraz: “Fascistas haciendo cosas de fascistas”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
21
clics
Salvados - Salomé Pradas (Programas)
La exconsellera Salomé Pradas rompe su silencio en una conversación en la que reconstruye cronológicamente todo lo ocurrido el día de la DANA. Parte 1 es el enlace Parte 2 =>
www.atresplayer.com/lasexta/programas/salvados/temporada-22/salome-pra
|
etiquetas
:
salvados
,
salome. dana
4
1
0
K
60
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
60
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Shynea
Lo he enviado, porque no lo encuentro por ningún lado y quería comentar lo que es un programa en donde da mucho asco el entrevistado.
Se está diciendo por todas las redes sociales que Gonzó no repregunto, lo cual es mentira, y que no confrontó mentiras, lo que es cierto, pero nunca ha sido el rollo de Salvados. Y de hecho es un programa en el que nunca me ha puesto tan de mala leche el perfil del entrevistado que se ve claramente reflejado lo que va a hacer
1
K
25
#4
Suleiman
No me gustó la entrevista, no le rebatió los bulos que soltó y parecía más un monólogo.
0
K
13
#3
elsnons
Ya lo dieron ayer en la gran pantalla. Quiere Ud saber más ? Pues trague anuncios.
0
K
10
#5
MarlonBlando
#3
¿en qué cine dices que lo echaron?
0
K
6
#6
Antipalancas21
#3
Que gran pantalla, tienes una TV de 75".
0
K
20
#2
CharlesBrowson
Que no almuerce...que va a comer marrón para aburrir
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Se está diciendo por todas las redes sociales que Gonzó no repregunto, lo cual es mentira, y que no confrontó mentiras, lo que es cierto, pero nunca ha sido el rollo de Salvados. Y de hecho es un programa en el que nunca me ha puesto tan de mala leche el perfil del entrevistado que se ve claramente reflejado lo que va a hacer