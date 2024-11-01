edición general
Salvados - Salomé Pradas (Programas)

La exconsellera Salomé Pradas rompe su silencio en una conversación en la que reconstruye cronológicamente todo lo ocurrido el día de la DANA. Parte 1 es el enlace Parte 2 => www.atresplayer.com/lasexta/programas/salvados/temporada-22/salome-pra

Shynea
Lo he enviado, porque no lo encuentro por ningún lado y quería comentar lo que es un programa en donde da mucho asco el entrevistado.

Se está diciendo por todas las redes sociales que Gonzó no repregunto, lo cual es mentira, y que no confrontó mentiras, lo que es cierto, pero nunca ha sido el rollo de Salvados. Y de hecho es un programa en el que nunca me ha puesto tan de mala leche el perfil del entrevistado que se ve claramente reflejado lo que va a hacer
Suleiman
No me gustó la entrevista, no le rebatió los bulos que soltó y parecía más un monólogo.
elsnons
Ya lo dieron ayer en la gran pantalla. Quiere Ud saber más ? Pues trague anuncios.
MarlonBlando
#3 ¿en qué cine dices que lo echaron?
Antipalancas21
#3 Que gran pantalla, tienes una TV de 75". xD
CharlesBrowson
Que no almuerce...que va a comer marrón para aburrir :troll:
