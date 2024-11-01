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Evangélicos en Latinoamérica crecen en influencia política y espiritual en 2026

Evangélicos en Latinoamérica crecen en influencia política y espiritual en 2026

El papel de los evangélicos en la política latinoamericana sigue fortaleciéndose. En Brasil, continúan siendo determinantes y representa un desafío para Lula da Silva. En Chile, iglesias evangélicas han mostrado respaldo al presidente Kast, incluyendo jornadas de oración y actos simbólicos. En Costa Rica, al menos cinco legisladores electos son pastores o líderes evangélicos, reflejando una presencia activa en el Congreso. Mientras tanto, en Colombia y Perú, candidatos respaldados por sectores evangélicos participan activamente en política.

| etiquetas: evangélicos , latinoamérica , crecen , influencia , política
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7 comentarios
6 0 0 K 89 religion
#3 Sigo_intentandolo
No somos conscientes del lavado de cerebro que suponen esas sectas...

Por desgracia me ha tocado un familiar que se hizo evangélico... lavadito el cerebro... lavadito...


:wall: :wall: :wall:
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Supercinexin #2 Supercinexin
Su buen dinero y sus buenos golpes de Estado y manipulaciones electorales les ha costado.
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#5 carraxe *
Los evangélicos son esos imbéciles que siguen una religión que les promete una vida eterna de servicio a los judíos. Pero antes les promete el fin del mundo y el apocalipsis, y ellos harán todo lo posible para adelantarlo.

Creo que salen de alguna perversión demoníaca del cristianismo y no aceptan al Papa de Roma. En cualquier caso, una ideología de mierda. Basura ideológica 100%

Mirad el documental "apocalipsis en los trópicos", que cuenta cómo apareció y se extendió esta secta por América (Spoiler: es la respuesta imperial a la teología de la liberación)
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
,,,ya estan aquiii
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Gotsel #4 Gotsel
Dentro de poco veremos a progres antirracistas quejándose de la inmigración latinoamericana y estigmatizando, por ende, a todo un colectivo, jajajaja.
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Conde_Lito #6 Conde_Lito
#4 Pues como hagan igual que con el islam y los que profesan dicha religión...
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millanin #7 millanin
La culpa es del papa Juan XXIII por permitir la teología de la liberación que obligó a la pobre CIA a financiar y promover el evangelismo para combatir el malvado comunismo.
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menéame