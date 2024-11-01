Evangélicos en Latinoamérica crecen en influencia política y espiritual en 2026

El papel de los evangélicos en la política latinoamericana sigue fortaleciéndose. En Brasil, continúan siendo determinantes y representa un desafío para Lula da Silva. En Chile, iglesias evangélicas han mostrado respaldo al presidente Kast, incluyendo jornadas de oración y actos simbólicos. En Costa Rica, al menos cinco legisladores electos son pastores o líderes evangélicos, reflejando una presencia activa en el Congreso. Mientras tanto, en Colombia y Perú, candidatos respaldados por sectores evangélicos participan activamente en política.
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Por desgracia me ha tocado un familiar que se hizo evangélico... lavadito el cerebro... lavadito...
Creo que salen de alguna perversión demoníaca del cristianismo y no aceptan al Papa de Roma. En cualquier caso, una ideología de mierda. Basura ideológica 100%
Mirad el documental "apocalipsis en los trópicos", que cuenta cómo apareció y se extendió esta secta por América (Spoiler: es la respuesta imperial a la teología de la liberación)