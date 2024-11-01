Evangélicos en Latinoamérica crecen en influencia política y espiritual en 2026

El papel de los evangélicos en la política latinoamericana sigue fortaleciéndose. En Brasil, continúan siendo determinantes y representa un desafío para Lula da Silva. En Chile, iglesias evangélicas han mostrado respaldo al presidente Kast, incluyendo jornadas de oración y actos simbólicos. En Costa Rica, al menos cinco legisladores electos son pastores o líderes evangélicos, reflejando una presencia activa en el Congreso. Mientras tanto, en Colombia y Perú, candidatos respaldados por sectores evangélicos participan activamente en política.