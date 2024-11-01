Euskadi estrenará el próximo curso una reserva exclusiva de plazas para mujeres en la FP

Se guardarán hasta el 50% de los sitios para potenciar la presencia femenina, sobre todo, en los ciclos técnicos e industriales. Desde el Ejecutivo autonómico justifican la medida en «el persistente desequilibrio de género dentro de la FP. Mientras las mujeres concentran la mayoría de las matrículas en familias como Sanidad o Servicios Socioculturales, su presencia sigue siendo minoritaria en ámbitos como...