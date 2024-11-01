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Euskadi estrenará el próximo curso una reserva exclusiva de plazas para mujeres en la FP

Euskadi estrenará el próximo curso una reserva exclusiva de plazas para mujeres en la FP

Se guardarán hasta el 50% de los sitios para potenciar la presencia femenina, sobre todo, en los ciclos técnicos e industriales. Desde el Ejecutivo autonómico justifican la medida en «el persistente desequilibrio de género dentro de la FP. Mientras las mujeres concentran la mayoría de las matrículas en familias como Sanidad o Servicios Socioculturales, su presencia sigue siendo minoritaria en ámbitos como...

| etiquetas: mujeres , fp , euskadi
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17 comentarios
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Comentarios destacados:      
#7 chocoleches
En el próximo torneo de Magic también hemos guardado el 50% de plazas para que vengan mujeres. Por favor venid.
5 K 57
#12 covacho
#7 ¿Hay también cupo para hombres o, como es habitual, serán todo orcos?
2 K 35
#4 Tensk
Es la famosa igualdad que nos venden. Buscando igualdad de resultados donde les da la gana en vez de la igualdad de oportunidades.

Lamentable.
4 K 48
hazardum #9 hazardum
#6 Si sobrarán plazas no haría falta ninguna reserva, entrarían todos los que lo soliciten, si hacen esto es para asegurar plazas a mujeres y no se queden fuera

Si falta gente darían incentivos, no harían reserva alguna, ya que no hacen falta porque sobran plazas.

Ahora, puede ser una medida electoralista sin más y que efectivamente sobren plazas y esto no tenga sentido
6 K 42
manuelpepito #1 manuelpepito
¿Harán lo mismo en medicina o en judicatura?
3 K 35
Lupus #3 Lupus
#1 bien sabes que no.
Luego nos preguntarémos cómo pudimos llegar a tener un gobierno de PPOX.
3 K 29
Peka #6 Peka
#1 #3 #2 A ver majetones que los arboles os están impidiendo ver el bosque.

Se necesitan mas gente con perfiles técnicos, no hay suficientes hombres que los rellenen todas las plazas necesarias.

La realidad es que les importa una mierda si son hombres, mujeres, extranjeros o marcianos, necesitan mano de obra especializada.

Os la han colado.
1 K 26
#14 Comorr
#6 piénsalo al menos dos veces.
Si te da igual no haces reservas por género
0 K 6
Peka #15 Peka
#14 ¿Cómo que no? Matas dos pájaros de un tiro.

Por ejemplo, ahora en los paquetes de comida viene marcado muchas cosas que siempre han sido, garbanzos que ponen que son veganos o alimentos que ponen que No tienen gluten, cuando unos siempre han sido veganos y otros no han traido gluten jamas.
0 K 13
Dakaira #17 Dakaira *
#1 actualmente en esas dos carreras en particular la mayoría de estudiantes son mujeres...
0 K 17
#10 silzul
Aquí no hay ni equidad ni igualdad de oportunidades. Como bien dicen por aquí hay estudios donde la gran mayoría de las personas que compiten por acceder a los mismos son mujeres: y los hombres representan mucho menos del 50%.... Véase medicina, enfermería,veterinaria etc... Y nadie da una cuota masculina para que estos estudios dejen de estar feminizados.

Además, se ha demostrado estadisticamente que en todo caso a quién deberían de favorecer en el acceso es a los hombres que tienen mayor…   » ver todo el comentario
3 K 33
g3_g3 #5 g3_g3
Discriminación de la buena.
2 K 26
tranki #2 tranki
Les deseo suerte, a ver si llenan ese 50%
1 K 23
HartzBaltz #8 HartzBaltz
#2 Donde trabajo yo en el bajo Deba hay muchas mujeres con FP en fabricas. Mujeres en mecanizado, mujeres en almacen de mecanizado y mujeres con buzo que vienen de otras fabricas para dar la cara por si a habido algun error en otro proceso etc. Es normalidad total. Lo he visto toda la vida y ya voy camino de 40 años trabajando.
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Cehona #11 Cehona
#2 En Euskadi no somos machos, pero somos muchos.
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Falk #13 Falk
This is not the way
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#16 Toponotomalasuerte
#13 es el único camino y el mejor.
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menéame