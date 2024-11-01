Euskadi estrenará el próximo curso una reserva exclusiva de plazas para mujeres en la FP

Se guardarán hasta el 50% de los sitios para potenciar la presencia femenina, sobre todo, en los ciclos técnicos e industriales. Desde el Ejecutivo autonómico justifican la medida en «el persistente desequilibrio de género dentro de la FP. Mientras las mujeres concentran la mayoría de las matrículas en familias como Sanidad o Servicios Socioculturales, su presencia sigue siendo minoritaria en ámbitos como...
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Lamentable.
Si falta gente darían incentivos, no harían reserva alguna, ya que no hacen falta porque sobran plazas.
Ahora, puede ser una medida electoralista sin más y que efectivamente sobren plazas y esto no tenga sentido
Luego nos preguntarémos cómo pudimos llegar a tener un gobierno de PPOX.
Se necesitan mas gente con perfiles técnicos, no hay suficientes hombres que los rellenen todas las plazas necesarias.
La realidad es que les importa una mierda si son hombres, mujeres, extranjeros o marcianos, necesitan mano de obra especializada.
Os la han colado.
Si te da igual no haces reservas por género
Por ejemplo, ahora en los paquetes de comida viene marcado muchas cosas que siempre han sido, garbanzos que ponen que son veganos o alimentos que ponen que No tienen gluten, cuando unos siempre han sido veganos y otros no han traido gluten jamas.
Además, se ha demostrado estadisticamente que en todo caso a quién deberían de favorecer en el acceso es a los hombres que tienen mayor… » ver todo el comentario