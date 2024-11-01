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Eurovisión ya no puede fingir neutralidad: Israel marca la cuenta atrás de la edición más polémica

Eurovisión ya no puede fingir neutralidad: Israel marca la cuenta atrás de la edición más polémica

España se baja del festival y RTVE lo sustituye por un especial propio mientras la Unión Europea de Radiodifusión admite fallos, pérdidas económicas y una crisis que va mucho más allá de lo musical.

| etiquetas: eurovisión , israel , polémica
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7 comentarios
8 1 0 K 121 actualidad
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
TVE debería dar un documental sobre Gaza, Cisjordania, o una pelicula de dirección Palestina que haya ganado un festival o un Oscar.

Íbamos a nadar entre bilis
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karakol #6 karakol
#4 Eso va a hacer la tele eslovena.

Eslovenia rechaza emitir Eurovisión 2026 por la participación de Israel y anuncia una programación dedicada a Palestina

www.eldiario.es/vertele/noticias/eslovenia-rechaza-emitir-eurovision-2.
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ipanies #3 ipanies
Y recordar que con la organización delictiva y los fachas no solo estaríamos en el festival si no que ya habría anunciado el inútil de Feijóo que los 12 puntos de España irían a Israel porque nadie le habría explicado como funciona esa mierda... O si se lo habrían explicado y el no lo habría entendido porque no habría querido.
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#2 Albarkas
Que Israel ponga más pasta y se queden con ese tostón. Así no tendrán perdidas y disfrutarán todos de la propaganda sionista.
Menuda bala hemos esquivado con salir de esa ruina.
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sleep_timer #1 sleep_timer *
Yo participaría y enviaría a un Gazatí nacionalizado español cantando algo relacionado con el genocidio, vestido con una bandera palestina escondida tras una chaqueta que se quitaría en el momento cumbre, imposible de ocultar por las cámaras.
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perrico #7 perrico
#1 No le dejarian. Dirían qie la politización está conyra oas normas. Eso solo se lo dejan hacer a Israel.
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menéame