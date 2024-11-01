edición general
Eurovisión 2026 no silenciará los posibles abucheos con aplausos pregrabados

La radiotelevisión pública austríaca ORF confirma que aplicará en la retransmisión criterios periodísticos basados en la proporcionalidad.

makinavaja #6 makinavaja
No se lo creen ni ellos, espera a que llegue el amo patrocinador y les dicte las normas.... :troll: :troll: :troll:
ipanies #8 ipanies
Mentira, es un acto político controlado por el sionismo y ya sabemos todos que no aceptan muy bien las críticas.
#1 DenisseJoel
A ver cuánto tardan en cambiar el criterio de nuevo.
#3 cybermon
qué culpa tienen ogros de nacer ogros?
Thornton #2 Thornton *
¡Coño! Se les habrá acabado la lejía :-D
pitercio #4 pitercio
Patrañas de colaboradores y encubridores de criminales.
devilinside #5 devilinside
Vaya antisemitas
Rayder #7 Rayder *
Eso ya lo veremos.
#10 luckyy
Con lo fácil que sería echar a esta gentuza asesina!!!
Ramsay_Bolton #9 Ramsay_Bolton
haran lo que les digan los jefes, como siempre xD
#11 carraxe
Este festival fue creado por la OTAN para justificar la existencia de israhell. Es su razón última, así que morirá defendiendo a ese país de mierda
