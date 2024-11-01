·
Eurovisión 2026 no silenciará los posibles abucheos con aplausos pregrabados
La radiotelevisión pública austríaca ORF confirma que aplicará en la retransmisión criterios periodísticos basados en la proporcionalidad.
eurovisión
israel
#6
makinavaja
No se lo creen ni ellos, espera a que llegue el amo patrocinador y les dicte las normas....
3
K
43
#8
ipanies
Mentira, es un acto político controlado por el sionismo y ya sabemos todos que no aceptan muy bien las críticas.
1
K
24
#1
DenisseJoel
A ver cuánto tardan en cambiar el criterio de nuevo.
1
K
23
#3
cybermon
qué culpa tienen ogros de nacer ogros?
0
K
20
#2
Thornton
*
¡Coño! Se les habrá acabado la lejía
0
K
19
#4
pitercio
Patrañas de colaboradores y encubridores de criminales.
0
K
15
#5
devilinside
Vaya antisemitas
0
K
12
#7
Rayder
*
Eso ya lo veremos.
0
K
12
#10
luckyy
Con lo fácil que sería echar a esta gentuza asesina!!!
0
K
10
#9
Ramsay_Bolton
haran lo que les digan los jefes, como siempre
0
K
6
#11
carraxe
Este festival fue creado por la OTAN para justificar la existencia de israhell. Es su razón última, así que morirá defendiendo a ese país de mierda
0
K
6
