Europa tiene un plan para combatir la avalancha de coches chinos: una etiqueta “Made in Europe” para aparcar donde más te apetezca

París es el caso más llamativo porque lo ha llevado al extremo. La ciudad tiene un marcha un sistema muy sencillo para reducir el volumen de coches en sus calles más céntricas: que pagues 18 euros por dejar el coche en la calle. Da igual si es eléctrico o de combustión, la intención es castigar el estacionamiento para reducir los trayectos en coche. La tasa se paga por peso del vehículo, por lo que los SUV son los más castigados. La idea parisina se ha replicado en España de una u otra manera.