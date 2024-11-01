edición general
Europa tiene un plan para combatir la avalancha de coches chinos: una etiqueta “Made in Europe” para aparcar donde más te apetezca

París es el caso más llamativo porque lo ha llevado al extremo. La ciudad tiene un marcha un sistema muy sencillo para reducir el volumen de coches en sus calles más céntricas: que pagues 18 euros por dejar el coche en la calle. Da igual si es eléctrico o de combustión, la intención es castigar el estacionamiento para reducir los trayectos en coche. La tasa se paga por peso del vehículo, por lo que los SUV son los más castigados. La idea parisina se ha replicado en España de una u otra manera.

Torrezzno #1 Torrezzno
¿ Aparcar donde? Para meterlo en un parking me pillo el chino igual
ChatGPT #6 ChatGPT *
La entradilla y el titular parecen de noticias diferententes.

Además, el titular simplemente es mentira. No entiendo porqué xataka no está baneado.
aPedirAlMetro #12 aPedirAlMetro *
#6 Xataka es de los medios mas lamentables que tenemos en el pais, todo es puro clickbait, bulos, exageraciones, y hablar sin tener ni puta idea de lo que escriben
#3 diablos_maiq
Eso ya existía  media
#10 Tunguska08Chelyabinsk13 *
El plan siempre son políticas para favorecer al rico y al insolvente (este por fallo del sistema).
#9 cocococo *
Yo prefiero gastarme 50 euros de gasolina o más buscando un aparcamiento gratuito antes que pagar un céntimo en un parking de pago, en una zona azul, etc. Desde que pusieron unas zonas azules en el pueblo he dejado de comprar ahí y voy a tiendas que están mucho más lejos, pero con aparcamientos gratuitos.
#13 Semar80
#9 y así es como te han echado de tu zona, ahora solo aparcan los que se lo pueden permitir.
A mí estás cosas me recuerdan a la película de "in time" en las que había zonas exclusivas para ricos, no porque te prohibieran acceder a ellas, sino porque tu bolsillo no te permitía estar en esas zonas
woody_alien #7 woody_alien
aparcar donde más te apetezca

¿En zona azul, verde, amarillo chillón o plaza de movilidadad-reducida? ¡¡¡¡Bieeeeeeennn!!!!
#11 okeil
La idea de un kei car a la europea es imprescindible, pero con el tamaño que se baraja en el artículo son perfectamente válidos para viajar cómodamente por las carrteras de España, es más, muchos de los coches actuales del segmento "polivalente" rondan esa medida, y si nos vamos unos años atrás, al segmento "familiar", o de las familias medias con 2 ó 3 hijos. También, los chinos ya nos están vendiendo esos keicar, el byd dolphin surf es una muestra, muy económica, además,…   » ver todo el comentario
#2 Donlixo
Nos extinguimos sin remedio...
#4 Quaid
#2 nuestro destino es ser parte de África
#8 alkalin
Capitalismo de amiguetes.
#5 dclunedo
A que adivino el Plan..... Más impuestos..... ha cantado gordo.... :troll:
