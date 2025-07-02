Europa pisa el acelerador con el coche eléctrico mientras España se queda en el vagón de cola

Europa acelera la adopción del coche eléctrico, con casi uno de cada cinco coches nuevos ya cero emisiones. España crece, pero lo hace muy por debajo de la media europea, casi tres veces por debajo de Portugal, y más cerca del Este de Europa que los grandes mercados.
| etiquetas: coche eléctrico , europa
Que en la parte "rica" de la UE las tasas a las importaciones de coches eléctricos chinos no han afectado demasiado pero en las no ricas nos ha ralentizado...
Porque quienes pusieron las tasas fueron esos países y sabían que no les estropearían su transición...
Un ejemplo más de que la UE es mala para España e Italia.
hay comentarios, que explican mejor la realidad que la propia noticia.
Sus ventas cayeron en toda Europa mientras que aquí se dispararon: www.expansion.com/empresas/motor/2025/07/02/6864d282468aeb59388b456d.h
Parece que en nuestro caso particular la publicidad de los coches eléctricos no se estaba dirigiendo al target correcto.