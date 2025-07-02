edición general
Europa pisa el acelerador con el coche eléctrico mientras España se queda en el vagón de cola

Europa pisa el acelerador con el coche eléctrico mientras España se queda en el vagón de cola

Europa acelera la adopción del coche eléctrico, con casi uno de cada cinco coches nuevos ya cero emisiones. España crece, pero lo hace muy por debajo de la media europea, casi tres veces por debajo de Portugal, y más cerca del Este de Europa que los grandes mercados.

JuanCarVen #1 JuanCarVen
Tenemos el poder adquisitivo de Europa del Este para sorpresa de nadie.
WcPC #2 WcPC
#1 Venía a decir más o menos lo mismo, añadiendo.
Que en la parte "rica" de la UE las tasas a las importaciones de coches eléctricos chinos no han afectado demasiado pero en las no ricas nos ha ralentizado...
Porque quienes pusieron las tasas fueron esos países y sabían que no les estropearían su transición...
Un ejemplo más de que la UE es mala para España e Italia.
Destrozo #3 Destrozo
#1 Eso es uno de los motivos. También influye mucho el vivir mayoritariamente en pisos. Si cruzamos esa infografía con esta otra, vemos que la excepcion es Alemania, que con solo un 9% menos de pisos, cuenta con un 11% más de electricos. Cuando pongan las cargas rápidas en calle al precio de la electricidad en casa en hora valle, aumentará mucho el VE en países donde se vive en pisos.  media
zogo #5 zogo
#1 totalmente de acuerdo.
hay comentarios, que explican mejor la realidad que la propia noticia.
Gry #4 Gry
Yo he empezado a ver muchos más Teslas in the wild desde que Elon salió del armario como nazi.

Sus ventas cayeron en toda Europa mientras que aquí se dispararon: www.expansion.com/empresas/motor/2025/07/02/6864d282468aeb59388b456d.h

Parece que en nuestro caso particular la publicidad de los coches eléctricos no se estaba dirigiendo al target correcto.
