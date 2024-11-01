edición general
Europa se ha convertido en un proyecto de guerra: ¿se puede detener? Yanis Varoufakis y Jeffrey Sachs (inglés)

Mientras líderes, generales y diplomáticos se reúnen este fin de semana para debatir sobre la seguridad de Europa y el futuro de la alianza transatlántica, la verdadera pregunta no es lo que se dice en el escenario, sino hacia dónde se dirige Europa. Yanis Varoufakis y Jeffrey Sachs examinarán las conclusiones de la Conferencia de Seguridad de Múnich, así como los titulares, las reacciones y las señales que la rodean, separando la retórica de la realidad.Se está configurando una «autonomía estratégica» o se refuerzan las antiguas dependencias?

Supercinexin #1 Supercinexin
Se detendrá sola, habida cuenta de que no tiene soldados suficientes para la guerra: la chavalería no está por la labor de irse al Primer Frente Ruso y volver sin ojos, sin dientes, sin piernas y sin polla. Tienen otros planes vitales, vamos.
azathothruna #4 azathothruna
#1 Me pregunto cuando sera el punto de quiebre de los mocoso europedos
Pobreza extrema?
Bloqueo de tiktok o telegram o wasap?
Morirse por un resfriado?
#10 DotorMaster
#4 pero a que no sabías que la Luna tiene galufa?
carakola #6 carakola
#1 Mucha confianza tienes tu en una chavalada que está bien jodida. ¿Y aumentar las desigualdades para que muchos vean una salida en el ejército? oh, wait...
azathothruna #3 azathothruna *
Para que?
Para hacer a europedolandia grande de nuevo?
A tragar
Muchos rincones del mundo agradecerian menos influencia del "faro de civilizacion y democracia"
suppiluliuma #9 suppiluliuma *
Resumen de este envío: Europa no debería rearmarse para impedir que se lleven a buen término las demandas completamente legítimas de Herr Hitler. Debemos seguir la senda empezada con el Pacto de Munich, que tan buenos resultados nos ha dado. :troll:
#13 anamabel
#9 Senda empezada precisamente por los grandes defensores de atacar a Rusia a cualquier precio y apoyar el golpe de estado del Maidan.
A algunos se os olvida que quien se opuso precisamente a Munich fue la URSS, a la que dejaron más sola que la una para que Alemania se la merendara después.
azathothruna #8 azathothruna
Sabes que existen los "ejercitos alternativos" verdad? :troll: :tinfoil:
azathothruna #11 azathothruna
#8 Esto va para #_6
#14 DotorMaster
#12 Un gran ejército quizás no, pero un ejército defensivo común de la ue que respondiese de manera conjunta a cualquier agresión contra un miembro, sí. Simplemente efecto disuasorio.
Findeton #2 Findeton
Ojalá la UE no tenga su propio ejército y se mantenga algo a nivel nacional. De lo contrario, la UE se puede convertir en un supra-estado con todas sus consecuencias negativas.
azathothruna #5 azathothruna
#2 Parecido piensan los piratas de la perfida albion
#7 DotorMaster
#2 claro, que no tenga un ejército europeo y que siga a merced de los de siempre
#12 MenéameParaLosFascistas
#7 Tampoco hace falta un gran ejército si no quieres jugar al risk. Pero claro, si quieres jugar a los imperios, influir en Oriente Medio, en África y en sur América y granjearte enemigos por el camino es otra cosa. O si quieres convertir a todos los enemigos de EEUU en enemigos propios, como es el caso, luego te ves como el eslabón más frágil de la cadena.
Europa tiene poder militar suficiente para disuadir, si no nos han atacado en más de medio siglo no creo que sea por pertenecer a la OTAN.
Y si analizas un poco la historia es mucho más probable que nos demos de hostias entre nosotros a que vengan de fuera a pegarnos.
#15 pozz
Lo de Varoufakis es ridiulo, se ha convertido en un payaso al servicio del nazi imperialista de Putin... ha pasado de ser un miembro de gobierno, a ser un payaso irrelevante solo seguido por nazis, fachas y rojipardos, es absurdo lo de este tipejo.
