Europa se ha convertido en un proyecto de guerra: ¿se puede detener? Yanis Varoufakis y Jeffrey Sachs (inglés)  

Mientras líderes, generales y diplomáticos se reúnen este fin de semana para debatir sobre la seguridad de Europa y el futuro de la alianza transatlántica, la verdadera pregunta no es lo que se dice en el escenario, sino hacia dónde se dirige Europa. Yanis Varoufakis y Jeffrey Sachs examinarán las conclusiones de la Conferencia de Seguridad de Múnich, así como los titulares, las reacciones y las señales que la rodean, separando la retórica de la realidad.Se está configurando una «autonomía estratégica» o se refuerzan las antiguas dependencias?