Europa se ha convertido en un proyecto de guerra: ¿se puede detener? Yanis Varoufakis y Jeffrey Sachs (inglés)  

Mientras líderes, generales y diplomáticos se reúnen este fin de semana para debatir sobre la seguridad de Europa y el futuro de la alianza transatlántica, la verdadera pregunta no es lo que se dice en el escenario, sino hacia dónde se dirige Europa. Yanis Varoufakis y Jeffrey Sachs examinarán las conclusiones de la Conferencia de Seguridad de Múnich, así como los titulares, las reacciones y las señales que la rodean, separando la retórica de la realidad.Se está configurando una «autonomía estratégica» o se refuerzan las antiguas dependencias?
Pobreza extrema?
Bloqueo de tiktok o telegram o wasap?
Morirse por un resfriado?
Para hacer a europedolandia grande de nuevo?
A tragar
Muchos rincones del mundo agradecerian menos influencia del "faro de civilizacion y democracia"
A algunos se os olvida que quien se opuso precisamente a Munich fue la URSS, a la que dejaron más sola que la una para que Alemania se la merendara después.
Europa tiene poder militar suficiente para disuadir, si no nos han atacado en más de medio siglo no creo que sea por pertenecer a la OTAN.
Y si analizas un poco la historia es mucho más probable que nos demos de hostias entre nosotros a que vengan de fuera a pegarnos.