Europa expropiada

Más Europa y menos Estados nacionales fue su consigna favorita. La última formulación resulta ahora enternecedora: autonomía estratégica europea. Ni más ni menos. La foto de Úrsula von der Layen con el emperador Donald Trump lo explica todo o casi. Se ha dicho en primera página con dolor: ¡Trump desnuda a Europa! Así es. ¿Qué aparece tras los oropeles de la propaganda y el autobombo? Una Europa Fortaleza en proceso de militarización, que acentúa trágicamente su dependencia de unos EEUU en crisis, actora secundaria en una guerra por delegación.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Saqueada más bien, creo yo.
Sir #3 Sir
Un articulo a mi opinión muy completo en aportar el trasfondo geopolítico de la Europa reciente.
Ainhoa_96 #2 Ainhoa_96 *
"Más Unión Europea y menos Estados nacionales" cuando la derecha tiene mayoría en el Europarlamento y en la Comisión.

Esperad unos años y como sea la izquierda (*) la que tiene mayoría, el escenario será totalmente diferente: Menos UE y más Estados nacionales. Ya lo veréis ya..


* los socialdemócratas, que para algunos no es izquierda, pero no voy a entrar en ese debate.
#4 omega7767 *
#2 ¿la izquierda gobernando Europa? pues lo veo difícil cuando la inmensa mayoría de los partidos europeos han votando por Ursula que estamos de acuerdo, es de derechas

En España "A pesar de que el voto del Parlamento Europeo era secreto y no cuenta con disciplina de partido, han hecho pública su opción a favor el PP, el PSOE y el PNV, mientras que se han pronunciado en contra Vox, Sumar, Podemos, Se Acabó La Fiesta, ERC, BNG, Bildu, Compromís y los Comunes."

Por parte de España,…   » ver todo el comentario
