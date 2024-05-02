edición general
Eurodiputado del PPdeG tira de retranca para quejarse al catering de la Eurocámara por su 'pulpo a la gallega'

El eurodiputado del PPdeG Adrián Vázquez ha tirado de retranca para quejarse por escrito al servicio de catering de la Eurocámara por la preparación de un plato denominado como 'pulpo a la gallega'. "Todos tenemos líneas rojas y con el pulpo a la gallega tenemos que ser implacables", Vázquez ha compartido en la misma publicación una foto del plato en cuestión, que está compuesto por anillas de calamar, patatas y brócoli. P.D Lo pongo en Ocio por lo humoristico, pero si creen que debería ir en otro sub, que se cambie.

kwisatz_haderach #1 kwisatz_haderach
Yo creo que ya no ponen tortilla por que les pusieron amenaza de bomba.... xD, (o eso o solo ponen omelet francesa, que es solo huevo y así dejan descontentos por igual a todo el mundo xD)
ewok #2 ewok
Fijo que ese cefalópodo no tenía ADN de pulpo. :roll:
www.newtral.es/adrian-vazquez-pp/20240502/
#11 laruladelnorte
#2 “No queremos tener advenedizos ni gente que no tenga una brújula ética o moral, como son los que se han ido, sobre todo al PP (…) creo que un corrupto está en un partido corrupto. Están donde tienen que estar”.

¡Qué bueno! espero que ahora se aplique el cuento... :-D
alfre2 #3 alfre2
Que lo llamen “Marcial Dorado” y se lo come aunque lleve lentejas, sin protestar siquiera.
Cuñado #8 Cuñado *
Vou pola fouce e maila forquita. Cando saímos pra Bruxelas?
devilinside #10 devilinside
#8 Vai buscar o sacho e vai contigo
FrayM #7 FrayM *
Ese plato lo ha cocinado @ChiquiVigo
A mí no me engañan. :-|
Furiano.46 #5 Furiano.46
Pues e vez de esto, deberían ponerle a los señoritos los menús de las residencias para ver si eso les cuadraba mejor.
#4 Eukherio
En la era de Internet no tiene puto sentido que no sepan de qué va una receta. Que lo haga un matao en su casa, vale, pero un servicio de cátering...
ombresaco #6 ombresaco *
#4 Estoy convencido de que en los servicios de catering, quienes cocinan y quienes escriben los menus no se hablan
#9 audrey2012
#4 Tampoco hace falta Internet (ni muchas luces) para imaginar que un plato que se llama "pulpo a la gallega" al menos lleva pulpo...
