Eurodiputado del PPdeG tira de retranca para quejarse al catering de la Eurocámara por su 'pulpo a la gallega'

El eurodiputado del PPdeG Adrián Vázquez ha tirado de retranca para quejarse por escrito al servicio de catering de la Eurocámara por la preparación de un plato denominado como 'pulpo a la gallega'. "Todos tenemos líneas rojas y con el pulpo a la gallega tenemos que ser implacables", Vázquez ha compartido en la misma publicación una foto del plato en cuestión, que está compuesto por anillas de calamar, patatas y brócoli. P.D Lo pongo en Ocio por lo humoristico, pero si creen que debería ir en otro sub, que se cambie.