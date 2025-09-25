edición general
14 meneos
16 clics

La Eurocámara pide hipotecas baratas y exención de impuestos para la primera vivienda: "Hasta el 70% de los jóvenes no tienen más opción que vivir con sus padres"

La Comisión de vivienda del Parlamento Europeo presenta un documento en el que constata también que "existe una crisis de la vivienda en Europa que afecta principalmente a los hogares de renta baja y media". El documento, que es preliminar y no vinculante, constata también la "pérdida de poder adquisitivo" que está sufriendo la clase media europea, e "invita a los Estados miembros a explorar programas a medida, incluida la provisión de vivienda asequible, para abordar las dificultades de acceso a la vivienda de los hogares".

| etiquetas: eurocámara , vivienda , jóvenes
11 3 0 K 137 actualidad
8 comentarios
11 3 0 K 137 actualidad
crob #1 crob
A parte, para disminuir especulación, parece que funciona muy bien aumentar los impuestos considerablemente con cada vivienda acumulada, tipo singapur
6 K 63
Torrezzno #5 Torrezzno *
Siempre lo digo aquí. Los primeros 300k para la primera vivienda deberían estar exentos del ITP. Esto es compatible con gravar segundas y terceras residencias. Le daría un balón de oxígeno a quien no llega al 20% del precio de venta
3 K 42
Bald #7 Bald
#5 exacto, ayudaría al que la compra para vivir, pero al no aplicarse al los que la compran para alquilarla, invertir, etc. no aumentaría demasiado demanda subiendo los precios.
0 K 9
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Vivienda publica. Y menos gilipolleces.
2 K 29
obmultimedia #2 obmultimedia
y que queden esos pisos casi a perpetuidad por los años que tienen que pagar la hipoteca o quedarse con los pisos ( que son suyos mientras no hayan pagado la hipoteca) porque los "dueños" no pueden pagar la subida de la misma y les acaban desahuciado? no hombre no, que les rompes su gran negocio win-win
1 K 22
Supercinexin #4 Supercinexin
Jajajaj xD
0 K 12
toshiro #6 toshiro
No se va a hacer.
Es el elefante en la ferretería. Todo el mundo sabe cuál es el problema, nadie hace nada por solucionar el problema. Gobierne el PSOE, PP o la madre que los parió. Ni pueden hacerlo, ni quieren hacerlo.
0 K 9
pablisako #8 pablisako *
El documento, elaborado y presentado por el eurodiputado popular Borja Giménez, "solicita la exención de los impuestos sobre transacciones para los compradores primerizos que ocupen la propiedad durante un determinado período"
Esto baja de golpe el precio de la vivienda para ese tipo de compradores en un 10% usada 20% nueva o más (que algún experto nos lo aclare)
Muy buena medida , pero el diputado se llama borja :-P
0 K 9

menéame