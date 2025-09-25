La Eurocámara pide hipotecas baratas y exención de impuestos para la primera vivienda: "Hasta el 70% de los jóvenes no tienen más opción que vivir con sus padres"

La Comisión de vivienda del Parlamento Europeo presenta un documento en el que constata también que "existe una crisis de la vivienda en Europa que afecta principalmente a los hogares de renta baja y media". El documento, que es preliminar y no vinculante, constata también la "pérdida de poder adquisitivo" que está sufriendo la clase media europea, e "invita a los Estados miembros a explorar programas a medida, incluida la provisión de vivienda asequible, para abordar las dificultades de acceso a la vivienda de los hogares".
| etiquetas: eurocámara , vivienda , jóvenes
Es el elefante en la ferretería. Todo el mundo sabe cuál es el problema, nadie hace nada por solucionar el problema. Gobierne el PSOE, PP o la madre que los parió. Ni pueden hacerlo, ni quieren hacerlo.
Esto baja de golpe el precio de la vivienda para ese tipo de compradores en un 10% usada 20% nueva o más (que algún experto nos lo aclare)
Muy buena medida , pero el diputado se llama borja