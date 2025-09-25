La Eurocámara pide hipotecas baratas y exención de impuestos para la primera vivienda: "Hasta el 70% de los jóvenes no tienen más opción que vivir con sus padres"

La Comisión de vivienda del Parlamento Europeo presenta un documento en el que constata también que "existe una crisis de la vivienda en Europa que afecta principalmente a los hogares de renta baja y media". El documento, que es preliminar y no vinculante, constata también la "pérdida de poder adquisitivo" que está sufriendo la clase media europea, e "invita a los Estados miembros a explorar programas a medida, incluida la provisión de vivienda asequible, para abordar las dificultades de acceso a la vivienda de los hogares".