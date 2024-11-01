Silvia Intxaurrondo repasa la cronología de los casos de la pareja de Ayuso y de la mujer de Sánchez (y no casa con lo que dice la presidenta): "Juzguen ustedes"  

"Vamos a ver los casos con fechas y juzguen ustedes: 13 de febrero del año 2024. Un fiscal presenta querella contra el novio de Ayuso. 12 de marzo, El Diario publica la noticia. 22 de marzo, la jueza imputa al novio de Isabel Díaz Ayuso. 2 de abril, El Confidencial publica una carta de recomendación típica de Begoña Gómez. El 9 de abril, una semana después, el pseudosindicato Manos Limpias presenta una denuncia contra Begoña Gómez con recortes de prensa. 16 de abril, una semana después el juez imputa a Begoña Gómez pero lo mantiene bajo secreto