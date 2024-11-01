edición general
Silvia Intxaurrondo repasa la cronología de los casos de la pareja de Ayuso y de la mujer de Sánchez (y no casa con lo que dice la presidenta): "Juzguen ustedes"

Silvia Intxaurrondo repasa la cronología de los casos de la pareja de Ayuso y de la mujer de Sánchez (y no casa con lo que dice la presidenta): "Juzguen ustedes"  

"Vamos a ver los casos con fechas y juzguen ustedes: 13 de febrero del año 2024. Un fiscal presenta querella contra el novio de Ayuso. 12 de marzo, El Diario publica la noticia. 22 de marzo, la jueza imputa al novio de Isabel Díaz Ayuso. 2 de abril, El Confidencial publica una carta de recomendación típica de Begoña Gómez. El 9 de abril, una semana después, el pseudosindicato Manos Limpias presenta una denuncia contra Begoña Gómez con recortes de prensa. 16 de abril, una semana después el juez imputa a Begoña Gómez pero lo mantiene bajo secreto

10 comentarios
#1 Kikoncito
Vamos que han pillado mintiendo a IDA
3 K 51
reivaj01 #2 reivaj01
#1 Poco miente pa lo guapa que es
2 K 18
#8 Jodere
#2 Tienes el gusto ya un poco carca
0 K 6
#3 concentrado
#1 Eso es fácil, una vez has conseguido ordenar la frase de IDA (la parte más difícil), es sencillo encontrar la mentira.
0 K 13
#7 Jodere
#1 Pero alguna vez dice la verdad.
0 K 6
mainaberd #9 mainaberd
#1 Otra vez. Da igual.
0 K 10
XtrMnIO #4 XtrMnIO
La Quironesa no perdona que hayan llevado a juicio a su delincuente confeso, no está acostumbrada a pagar por sus crímenes.
2 K 37
#5 fremen11
#4 Ella no va a pagar nada en este crimen, lo que pasará es que si al otro lo entruyan tendrá que dejar el pisito y eso le va a joder mucho, mucho......
1 K 20
#6 Albarkas
Ahí están los datos. Demasiada casualidad...
0 K 12
#10 PerritaPiloto
Mintiendo de nuevo, para sorpresa de nadie.
0 K 9

