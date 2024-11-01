edición general
Daniel Esteve, líder de Desokupa, se defiende ante los tribunales afirmando estar siendo suplantado en sus vídeos por una IA

Daniel Esteve, líder de Desokupa, se defiende ante los tribunales afirmando estar siendo suplantado en sus vídeos por una IA

El ultraderechista ha contestado a la demanda por difamación interpuesta por Rubén Sánchez argumentando no ser él quien aparece en los vídeos en los insulta y difunde bulos sobre el portavoz de FACUA

46 comentarios
Comentarios destacados:          
PaulDurden
JAJAJAAJAJ
Menudo gilipollas el cucachica este.....
10 K 114
ombresaco
y esos videos, son reenvíos de whataspp, o están/estaban en su canal de instagram, telegram...?

Edito: #2 Precisamente por eso lo decía. Ahora hago con IA un video de mí mismo diciendo barbaridades, las subo a mi instagram... y ya me libro de todo, el video es una falsificación
0 K 11
juliusK
#2 cuca(ra)chica más concretamente.
0 K 7
Meneanauta
#2 Ya que mencionas lo de cucachica, vaya obsesión tiene el menda este con los gays y con comer pollas. En ningún video falta la frasecita.
0 K 14
Celsar
Este se cree que todo el mundo es igual de imbécil que él.
5 K 72
jromero1974
#6 sus seguidores desde luego lo son más
4 K 64
Celsar
#10 solo espero que el juez no sea parte de ninguno de esos dos conjuntos que se superponen, el de imbéciles en general o el de seguidores de este imbécil.
1 K 22
jromero1974
#15 crucemos los dedos de los pies
0 K 6
Macadam
Cobardiiiiiicaa! xD xD xD
2 K 40
jromero1974
#3 como cuando citó a sus seguidores a boicotear no se qué que hubo en el bar de Pablo Iglesias y luego él no fue :-D :-D :-D :-D
4 K 62
Sandman
#8 Mítica aquella que hizo con Alvise de convocar a los radicales en Ferraz, y cuando les dijeron que ellos eran los responsables por ser los convocantes, se fueron de allí a cenar. Y tres cuartos de lo mismo en Torrepacheco... recogida de cable cuando le dijeron que podría haber repercusiones legales.
3 K 41
devilinside
#3 La ultraderechita valiente, ya tu sabeh
2 K 44
txirrindulari
Para eso hay peritos
3 K 39
exeware
#1 ni peritos hacen falta... donde esta la su denuncia sobre que le han falsificado? por que no lo ha borrado de sus pefiles? por que no ha denunciado que le han hackeado la cuenta tb? etc etc
5 K 73
Ferran
#24 Deberiamos obligarle a reportar a las redes sociales el cierre de todas sus cuentas xD
0 K 13
Meneanauta
#1 Ni hacen falta. La han cagado pero bien. En la web de desokupa hay enlaces a todos esos canales que dicen ser falsos.
Ahora dirán que la web de desokupa no es de ellos tampoco xD
Además de que dicen que no se refieren a Ruben cuando hablan de Facuo (¿y cómo lo saben ni no son suyos los vídeos?) cuando en varios videos muestra tuits de Rubén refiriéndose a él como Facuo.
Ánimo ACO ¡A por ellos con todo!
1 K 27
manuelpepito
Imbécil y cobarde. Un regalo
2 K 34
jromero1974
este de pequeño siempre decía en el cole "mi perro se ha comido los deberes"
2 K 26
sisi
No importa si el video es generado por una IA, es el en persona, o un powerpoint. El responsable es el que ha subido o ordenado subir esos videos a la plataforma.
1 K 24
Lenari
#11 Mirando en la página web de desokupa, tiene un canal de youtube, y no ha negado la titularidad de este.
www.youtube.com/@DesokupaTV

Según la noticia: "“No consta acreditado que los perfiles desde los que se difunden los vídeos sean de titularidad del demandado; podrían ser falsos o suplantaciones”, sostiene la defensa de Da Pena en referencia a canales abiertos desde el año 2017"

Es decir, que es contenido que no salió de su canal oficial.

Si tu tienes un canal de video oficial, enlazado desde tu página, serás responsable de lo que se publique allí, pero no eres responsable de otros canales que no son tuyos.
0 K 9
sisi
#30 Google tiene identificado a los preveedores de contenido. Un requerimiento judicial, y lo tienes en el juzgado
0 K 10
Lenari
#33 ¿Y por qué no han empezado por ahí?

Presentas como prueba videos de un canal que no se sabe de quien es y que no están en su canal oficial. Lo primero sería pedir que se mire de quien es ese canal de donde sacaste los videos y preguntar a esa persona de donde sacó el video ¿no?

Pero es que eso tendría que salir de la acusación, porque es que es la acusación la que sabe desde el primer momento que los videos no los ha sacado de la cuenta oficial, así que tiene que ir al juez y decir "están sacados de aquí pero no están en la cuenta oficial, se necesita un requerimiento para identificar a quien lo ha subido".

¿Por qué no han empezado por ahí?
0 K 9
PerritaPiloto
#11 Y en esos canales hay videos suyos desde 2017. Así que la excusa de que están generados por IA no cuela. No solicito su retirada a la plataforma en la que están alojados ni denunció esa supuesta suplantación.

Es que además de chulito es un cobarde. En un ring de boxeo o en la calle en un uno contra uno con alguien que no entrena seguramente se atreva, pero contra el togado de las puñetas no se atreve a sostener lo que dice en redes sociales.
1 K 15
meroespectador
Llorón, mentiroso y cobarde.
1 K 21
jromero1974
#27 no lo verán mis oídos
1 K 19
Malinois
¡Qué cagón! Tan valiente detrás de una pantalla...
0 K 16
Milmariposas
Acabo de escupir mi café en la pantalla del ordenador xD xD xD
0 K 15
Veelicus
no falla, son mas cobardes que nadie
0 K 14
OCLuis
Lo normal en cuanto le levantas la voz a un tipo de estos: se les hace el culo pepsicola.
0 K 14
devilinside
Una evidente mentira: si interviniese cualquier tipo de inteligencia, los comentarios no serían tan patéticos como los que salen
0 K 12
Albarkas
Vaya tela xD xD xD
0 K 12
Albarkas
Me da la sensación de que se le calienta la boca diciendo sus chorradas cuando graba los vídeos y los sube rápido y sin dar un par de vueltas a lo que ha grabado.
Y cuando ya los ha subido, hay alguien de su entorno que le dice que se ha metido en un charco gordo y no sabe cómo salir de él.
0 K 12
jromero1974
#20 a mí me da la sensación de que se cree impune... desde hace tiempo... y, en cierta medida, lo es.
5 K 73
Albarkas
#21 Si, pero antes iba de otra forma, ahora creo que empieza a ser consciente de que está muy cerca de los barrotes.
0 K 12
skaworld
La inteligencia artificial jamás podra substituir a la estupdez natural
0 K 12
jromero1974
#34 un buen argumento de la acusación
1 K 19
Suikoden
"Chicos, hay que destruir este sistema" versus "ay, Dios mío, que me suplantan con Ia".
0 K 10
Leon_Bocanegra
Y encima dice el abogado que no se puede demostrar que cuando habla del "facuo" se refiera a Rubén Sánchez. Y uno de los videos de la demanda muestra al Suv normal de desokupa enseñando un tuit de Rubén y llamándole facuo. Menudo crack el abogado. Con razón se apellida Dapena.
0 K 9
Leon_Bocanegra
#_26 y quien te dice que no ha presentado esos vídeos?

Vaya, el defensor del Esteve me tiene en el ignore. Que raro.
0 K 9
Leon_Bocanegra
Jajajajajajaja igualito que en la foto  media
0 K 9
Lenari
Si los videos fueron subidos por este hombre, quien presenta la demanda tendrá que enlazar los videos originales, o probar que existieron y se han eliminado.

No es ninguna "defensa rocambolesca", la carga de la prueba recae en quien acusa.
0 K 9
jromero1974
#26 asumes que lo que dices no se ha hecho.
0 K 7
Hoypuedeserungrandia
Bravuconadas , amenazas y fanfarronería es lo único que aporta este pollino a la sociedad ,pero ahora que vienen a pedirle cuentas , se arruga y se escusa con pamplinas de niño pequeño, cagón y cobarde como todos los ultras, valientes por la espalda.
0 K 8
founds
No hay fotos del nota este como para meter una hecha con IA?
0 K 6
kkjj
Sa cagao encima
0 K 6

