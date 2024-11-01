Daniel Esteve, líder de Desokupa, se defiende ante los tribunales afirmando estar siendo suplantado en sus vídeos por una IA

El ultraderechista ha contestado a la demanda por difamación interpuesta por Rubén Sánchez argumentando no ser él quien aparece en los vídeos en los insulta y difunde bulos sobre el portavoz de FACUA
| etiquetas: daniel esteve , desokupa , acción contra el odio
Menudo gilipollas el cucachica este.....
Edito: #2 Precisamente por eso lo decía. Ahora hago con IA un video de mí mismo diciendo barbaridades, las subo a mi instagram... y ya me libro de todo, el video es una falsificación
Ahora dirán que la web de desokupa no es de ellos tampoco
Además de que dicen que no se refieren a Ruben cuando hablan de Facuo (¿y cómo lo saben ni no son suyos los vídeos?) cuando en varios videos muestra tuits de Rubén refiriéndose a él como Facuo.
Ánimo ACO ¡A por ellos con todo!
www.youtube.com/@DesokupaTV
Según la noticia: "“No consta acreditado que los perfiles desde los que se difunden los vídeos sean de titularidad del demandado; podrían ser falsos o suplantaciones”, sostiene la defensa de Da Pena en referencia a canales abiertos desde el año 2017"
Es decir, que es contenido que no salió de su canal oficial.
Si tu tienes un canal de video oficial, enlazado desde tu página, serás responsable de lo que se publique allí, pero no eres responsable de otros canales que no son tuyos.
Presentas como prueba videos de un canal que no se sabe de quien es y que no están en su canal oficial. Lo primero sería pedir que se mire de quien es ese canal de donde sacaste los videos y preguntar a esa persona de donde sacó el video ¿no?
Pero es que eso tendría que salir de la acusación, porque es que es la acusación la que sabe desde el primer momento que los videos no los ha sacado de la cuenta oficial, así que tiene que ir al juez y decir "están sacados de aquí pero no están en la cuenta oficial, se necesita un requerimiento para identificar a quien lo ha subido".
¿Por qué no han empezado por ahí?
Es que además de chulito es un cobarde. En un ring de boxeo o en la calle en un uno contra uno con alguien que no entrena seguramente se atreva, pero contra el togado de las puñetas no se atreve a sostener lo que dice en redes sociales.
Y cuando ya los ha subido, hay alguien de su entorno que le dice que se ha metido en un charco gordo y no sabe cómo salir de él.
Vaya, el defensor del Esteve me tiene en el ignore. Que raro.
No es ninguna "defensa rocambolesca", la carga de la prueba recae en quien acusa.