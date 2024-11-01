Ethereum anuncia su estrategia contra la computación cuántica

La Fundación Ethereum ha presentado oficialmente su “Strawmap”, una ambiciosa estrategia defensiva que contempla la ejecución de 7 hard forks consecutivos. El objetivo central es alcanzar una resistencia cuántica integral para el año 2029, blindando una red que actualmente custodia un valor de 260.000 millones de dólares.
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Para hacerse una idea del chiringuitazo absurdo: 260.000.000.000.-$ metidos en algo que no vale absolutamente NADA
El etherium empezó directamente como un valor especulativo que se justificaba su existencia por las promesas en diferentes tecnologías blockchain futuras que una década después todavía están en pañales... Y que a la que salga algo mejor. Dejaría de ser útil el etherium y sería sustituido por Salchichain y sus contactos inteligentes.
Bueno en verdad siempre hay que comprar btc