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Ethereum anuncia su estrategia contra la computación cuántica

Ethereum anuncia su estrategia contra la computación cuántica

La Fundación Ethereum ha presentado oficialmente su “Strawmap”, una ambiciosa estrategia defensiva que contempla la ejecución de 7 hard forks consecutivos. El objetivo central es alcanzar una resistencia cuántica integral para el año 2029, blindando una red que actualmente custodia un valor de 260.000 millones de dólares.

| etiquetas: ethereum , criptografía , computación cuántica
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6 comentarios
3 1 1 K 48 tecnología
Supercinexin #1 Supercinexin
blindando una red que actualmente custodia un valor de 260.000 millones de dólares.

Para hacerse una idea del chiringuitazo absurdo: 260.000.000.000.-$ metidos en algo que no vale absolutamente NADA xD
6 K 51
Vodker #3 Vodker
#1 a ver... yo custodio famandundos por valor de 797.000 zrillones de septillones de dólares y esto es mu serio, ¿eh?
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SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones *
#1 Vale el valor que la sociedad, o que los capitostes le quieran dar. Como el oro, la plata, las piedras preciosas...Que te puede parecer una gilipollez, sí, pero es lo que hay...
4 K 46
#6 silzul
#5 El oro vale porque lo tocas y sirve para hacer joyería, electrónica etc... Y encima es relativamente escaso en la naturaleza y por eso además se usa como valor refugio del dinero.

El etherium empezó directamente como un valor especulativo que se justificaba su existencia por las promesas en diferentes tecnologías blockchain futuras que una década después todavía están en pañales... Y que a la que salga algo mejor. Dejaría de ser útil el etherium y sería sustituido por Salchichain y sus contactos inteligentes.
0 K 8
#2 capitan.meneito
Buen momento para comprar btc.
1 K 21
karlos_ #4 karlos_
#2 Desde que ETH dejo de ser pow ....
Bueno en verdad siempre hay que comprar btc
0 K 11

menéame