Un estudio de la UPC cuestiona el relato del déficit de vivienda y apunta a un mercado desregulado y a la falta crónica de vivienda protegida

Durante la última década el parque de viviendas creció hasta 959.554 nuevos pisos, mientras que el número de hogares no lo hizo en la misma proporción. A esto se suma un volumen extraordinario de pisos vacíos: 3,8 millones en todo el Estado, el 14,4% del total, muy por encima del 5% considerado razonable. “El mercado inmobiliario español no funciona con lógicas de oferta y demanda clásicas, sino bajo dinámicas especulativas”. La vivienda protegida cayó del 20% al mínimo del 7,39%, muy por debajo del estándar europeo en vivienda social (15-20%).