edición general
Un estudio de la UPC cuestiona el relato del déficit de vivienda y apunta a un mercado desregulado y a la falta crónica de vivienda protegida

Durante la última década el parque de viviendas creció hasta 959.554 nuevos pisos, mientras que el número de hogares no lo hizo en la misma proporción. A esto se suma un volumen extraordinario de pisos vacíos: 3,8 millones en todo el Estado, el 14,4% del total, muy por encima del 5% considerado razonable. “El mercado inmobiliario español no funciona con lógicas de oferta y demanda clásicas, sino bajo dinámicas especulativas”. La vivienda protegida cayó del 20% al mínimo del 7,39%, muy por debajo del estándar europeo en vivienda social (15-20%).

#2 atrompicones
"No hay pisos vacios", "La demanda supera a la oferta", "La vivienda nunca baja" favorece la idea básica de mercadotecnia: "Los clientes estarán más predispuestos a pagar si perciben que lo que vendes es un bien escaso, diferente o que les aporta muchos beneficios."

"La crisis inmobiliaria de los 80 y 90 dejó una bajada de precios del 30 y el 20 %"

www.casacochecurro.com/la-crisis-inmobiliaria-de-los-80-y-90-dejo-una-
#4 atrompicones
Creo que los precios están manipulados por los grandes tenedores, las empresas de inversión y las agencias inmobiliarias, y por el efecto tirón que afecta a todos los vendedores. Como explica muy bien y detalladamente "El substack de Victor":

victorbcn.substack.com/p/la-crisis-de-vivienda-explicada-en?r=4vf1gh&a
#3 atrompicones
Veamos con un ejemplo significativo si en todos los casos hay relación directa y unívoca entre crecimiento poblacional y crecimiento de los precios de la vivienda:

Evolución precios en Asturias

www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/venta/asturi

Evolución población en Asturias

img.lavdg.com/sc/3LlXzhxdVmeJz_C9uhDiv73BVEs=/768x/2023/12/27/00121703

En este caso real no hay relación directa entre crecimiento poblacional y crecimiento de los precios de la vivienda. Además demuestra que los precios suben a pesar del lema: "La España vaciada".
#6 MetalAgm
#3 Si pero la diferencia es notable cuando comparas los precios de la España vaciada con los precios de Madrid o Barcelona... si pasas de 200 a 400 en un pueblo, subes un 100%, si pasas de 1000 a 1500 en Madrid subes un 50%, menos subida pero quedando años luz ambos precios...
#1 Borgiano
Es verdad que hay mucha vivienda vacía, pero la mayoría son segundas residencias o de la España vacía
#5 MetalAgm *
#1 pues hoy en día hay tecnología para que la España vaciada no esté tan vacia: teletrabajo.
No sería tan fácil hace 40 o 50 años, pero hoy en dia no hay excusa para centralizar mikes de puestos de trabajos en oficinas de Madrid y Barcelona... y eso reavivaria la zona vaciada que atraería puestos de trabajo no teletrabajables con la demanda de los teletrabajadores repartidos por esa España vaciada.
