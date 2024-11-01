Un estudio de la Universidad de Córdoba confirma las propiedades nutricionales de la bellota

La encina es uno de los árboles más representativos del bosque mediterráneo. Su fruto, la bellota, se usa principalmente para alimentar al cerdo ibérico. Sin embargo, la bellota sigue siendo un alimento infrautilizado y a menudo menospreciado, a pesar de presentar propiedades nutricionales muy adecuadas para la alimentación humana. Destaca por su elevado contenido en almidón, un perfil de ácidos grasos similar al del aceite de oliva, ausencia de gluten, y un aporte significativo de fibra y hierro. Además, contiene una amplia variedad de compuestos fenólicos y otros metabolitos secundarios con reconocida actividad antioxidante, antiinflamatoria y antimicrobiana, lo que refuerza su potencial como alimento saludable y funcional. Es lo que ha confirmado, en línea con estudios previos, el grupo de investigación de la Universidad de Córdoba AGR-164, en colaboración con el grupo de Agroindustria y Calidad Alimentaria del centro IFAPA Alameda del Obispo, tras analizar el perfil nutricional y nutracéutico de las bellotas de 14 individuos de encina.