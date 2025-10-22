Un estudio revela que el ejercicio mental puede revertir los cambios cerebrales relacionados con el envejecimiento [Ing]

Los científicos están presentando la primera evidencia convincente en personas de que el entrenamiento cognitivo puede aumentar los niveles de una sustancia química del cerebro que normalmente disminuye con la edad. Un estudio de 10 semanas de duración realizado en personas de 65 años o más reveló que realizar ejercicios mentales rigurosos durante 30 minutos al día aumentaba en un 2,3 % los niveles de acetilcolina, un mensajero químico presente en una zona del cerebro relacionada con la atención y la memoria.