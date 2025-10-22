edición general
Un estudio revela que el ejercicio mental puede revertir los cambios cerebrales relacionados con el envejecimiento [Ing]

Los científicos están presentando la primera evidencia convincente en personas de que el entrenamiento cognitivo puede aumentar los niveles de una sustancia química del cerebro que normalmente disminuye con la edad. Un estudio de 10 semanas de duración realizado en personas de 65 años o más reveló que realizar ejercicios mentales rigurosos durante 30 minutos al día aumentaba en un 2,3 % los niveles de acetilcolina, un mensajero químico presente en una zona del cerebro relacionada con la atención y la memoria.

JanSmite
"El aumento «no es enorme», afirma Étienne de Villers-Sidani, neurólogo de la Universidad McGill de Montreal. «Pero es significativo, teniendo en cuenta que normalmente se produce una disminución del 2,5 % por década solo con el envejecimiento»."
unlugar
#1 Pero pasará como siempre. Que te apuntas al gimnasio en enero, vas con ganas un tiempo y ya no vuelves en todo el año. Por eso el estudio es de solo 10 semanas de duración.
cocococo
Lo mejor para el cerebro es no beber ni una gota de alcohol, no fumar ni por asomo, hacer deporte, comer sano (nada de comida mierda basura) y no usar Menéame.
johel
#3 como cambies meneame por X o una de las multiples camaras de odio que se recomiendan ultimamente, se te enladrilla el cerebro, cuidado.
Golan_Trevize
#5 Pocas cosas se me ocurren en términos de redes sociales que menéame, la verdad. Tal vez sea porque no uso ninguna otra red social, de modo que no las conozco bien...
nopolar
#3 mierda
ElRelojero
Al final el cerebro es como un músculo, y como tal, hay que ejercitarlo.
tpm1
Todo para que te suscribas a una app web o móvil para entrenar tu cerebro y supuestamente mejorar. No, gracias.
