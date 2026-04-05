Estudiante chino desarrolló una aplicación que muestra los expolios del Museo Británico

Un estudiante chino desarrolló una aplicación que permite visualizar los casi 5 mil objetos que alberga el Museo Británico, procedentes de 99 países de todo el mundo, se difundió en redes sociales. La herramienta, creada mediante técnicas de vibe coding –programación intuitiva y de alta velocidad–, ofrece tres funcionalidades clave: muestra la fecha aproximada en que cada pieza llegó al museo londinense, identifica su país de origen y, lo más llamativo, proyecta cómo quedarían las salas si todos los objetos fueran devueltos a los pueblos