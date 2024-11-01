·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8512
clics
Una a oda al self-hosting
4684
clics
César Calderón: anatomía de un mercenario político
5444
clics
VÍDEO | Risto Mejide humilla al portavoz del PP valenciano en directo: "El mejor chiste de la tarde, un aplauso"
5432
clics
Agente del ICE rocía spray pimienta sobre la válvula de respiración de un disfraz (Eng)
3475
clics
Vergüenza ajena por el concierto de Javier Milei: "No es IA. No es un capítulo de Black Mirror. Es el presidente de Argentina"
más votadas
399
El Congreso rechaza que la tauromaquia deje de ser patrimonio cultural con la abstención decisiva del PSOE
392
El Congreso aprueba una proposición de ley de EH Bildu para "prohibir" a plataformas digitales ofertar pisos turísticos ilegales
287
Choque en redes entre Puente y Feijóo: "Qué vas a cesar tú, si no has cesado al que retozaba en el Ventorro mientras 229 personas se ahogaban, miserable"
491
La asociación Amama dice que hay "varias mujeres muertas ya por retrasos" en el cribado del cáncer de mama
401
El mapa de cómo Israel ha arrasado Gaza: carreteras, cosechas, ciudades enteras y una población destruida
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
129
clics
Esto hay que verlo para creerlo, lo prometido es deuda
Video que habla sobre una central solar en la provincia de Extremadura. Concretamente se trata de la Planta Solar Francisco Pizarro que ocupa 1.300 hectáreas.
|
etiquetas
:
renovables
,
extremadura
,
central solar
,
masivo
5
2
1
K
42
actualidad
20 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
2
1
K
42
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#15
Gry
No hay árboles donde pusieron las placas solares ni en ningún lugar alrededor hasta donde alcanza la vista...
Y para recuperar las abejas (y demás insectos) lo que hay que prohibir son muchos pesticidas. Apuesto a que fumigan menos los parques solares y eólicos que las tierras de cultivo.
5
K
69
#19
ivasar
*
No entiendo su propuesta, la verdad. Partiendo de la base de que nadie impide a quien quiera vivir "como sus abuelos" hacerlo: anda que no hay casas en pueblos de "la España vaciada" prácticamente regaladas, con la huerta, el pozo y todo lo necesario. Pero es que (casi) nadie quiere vivir como los abuelos: con pobre acceso a la sanidad, a la educación y a los servicios de ocio, y con la vida de tu familia pendiente de un hilo si una cosecha es mala, si se te muere el choto o…
» ver todo el comentario
1
K
23
#5
Graffin
No he visto el video, pero si a alguien le molesta eso que pruebe a vivir al lado de una refinería a ver si la alternativa le parece mejor.
3
K
41
#6
manuelmace
*
#5
La alternativa es integrar las renovables en todo el territorio (Madrid y Barcelona incluidos) y no solo destruir paisajes y ecosistemas en la España vaciada para que tengamos energía en las ciudades. ¿Cuánta energía renovable produce Madrid?
2
K
37
#10
Graffin
#6
Estoy de acuerdo en eso que dices. Hay que integrarlo en los espacios ya ocupados, pero hasta que eso llegue hay que fomentar las energías renovables como sea. Siempre hay tiempo de desmontar 4 molinos y reubicar paneles. No son nucleares.
1
K
20
#7
Jjota
#5
yo he vivido al lado de una y es el equivalente a vivir en mordor, ese si gimnasio, agua y luz gratis.
0
K
6
#2
Aguarrás
*
Esta tía siempre igual.
Tremendo. Apocalíptico. No os lo váis a creer.
Pd: Aunque lleve razón en mucho de lo que dice, que conste.
3
K
18
#4
manuelmace
#2
Pues a mi me ha sorprendido esa central y creo que esos términos son apropiados para este caso.
0
K
10
#8
LázaroCodesal
#2
Alguien de vox diciendo cosas de vox y lo hace en el tono y con las simplezas habituales de vox. Irrelevante.
0
K
7
#13
manuelmace
#8
¿Decir cualquier cosa en contra de las renovables te convierte en alguien de Vox???
0
K
10
#9
pazentrelosmundos
#2
a mi me parece bastante gañana y opinologa, muchas veces sin fundamento.
2
K
37
#11
chocoleches
#2
Fact check de dos clicks. Qué cojones estás diciendo?
www.youtube.com/@nazaretmartinc/videos
1
K
22
#14
Aguarrás
#11
Digo lo que has leído.
Ni dos clicks ni pollas (que le falta a tus cojones, maleducado), que llevo viéndola desde que abrió el canal.
Ale, a pastar.
0
K
13
#12
soberao
#2
Puedes ponerla a velocidad más lenta de lo normal, a 0.55 y parece que habla llevando varias copas de más. Dice lo mismo pero hace más gracia, como si hubiera estado toda la noche de juerga y antes de irse a dormir la borrachera le da por ponerse a hacer un vídeo.
1
K
33
#16
chocoleches
*
Tienes los santos cojones de hacerte el ofendido cuando te han pillado un invent. Eres TÚ el que se va a pastar, ya estás tardando.
PD: Hay que tener un poquito más de vergüenza.
0
K
12
#3
Jaime131
No te vas a creer lo que ocurrió.
0
K
11
#1
manuelmace
He dejado el titulo tal cual en el video de Youtube.
Merece la pena verlo para saber lo que son las renovables en la España vaciada. Entre solares en los valles y eólicas en las montañas esta quedando un buen paramo estilo Fallout.
0
K
10
#18
Pitchford
#1
Esta planta compatibiliza según dicen la fotovoltaica con el pastoreo de ovejas, lo cual en principio es un aprovechamiento doble del terreno, bastante positivo, mejor que solo pastoreo. Otro tema es que a mi entender debería limitarse el tamaño de las plantas fotovoltaicas, para que no ocupen de forma continua superficies tan grandes, ni demasiado porcentaje de ningún término municipal.
www.iberdrolaespana.com/sala-comunicacion/noticias/detalle/241019-la-p
0
K
18
#20
termopila
Ataca una planta solar porque "no hay vida" ni arboles, cuando en las fincas colindantes (donde no hay placas) tampoco hay arboles, pero la culpa a las placas.
"no haya vida", yo veo plantas, y esas la plantas habrá insectos, gusanos, pequeños pájaros, roedores, pequeños mamíferos, etc
Está a favor de las renovables pero lejos de ella
La finca de las placas no es de los españoles, pero a la suya supongo que podemos hacer lo que queramos porque nos pertenece a todos...
0
K
9
#17
marsupilamix
Yo lo que veo es un puto secarral bien aprovechado.
0
K
6
Ver toda la conversación (
20
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y para recuperar las abejas (y demás insectos) lo que hay que prohibir son muchos pesticidas. Apuesto a que fumigan menos los parques solares y eólicos que las tierras de cultivo.
Tremendo. Apocalíptico. No os lo váis a creer.
Pd: Aunque lleve razón en mucho de lo que dice, que conste.
www.youtube.com/@nazaretmartinc/videos
Ni dos clicks ni pollas (que le falta a tus cojones, maleducado), que llevo viéndola desde que abrió el canal.
Ale, a pastar.
PD: Hay que tener un poquito más de vergüenza.
Merece la pena verlo para saber lo que son las renovables en la España vaciada. Entre solares en los valles y eólicas en las montañas esta quedando un buen paramo estilo Fallout.
www.iberdrolaespana.com/sala-comunicacion/noticias/detalle/241019-la-p
"no haya vida", yo veo plantas, y esas la plantas habrá insectos, gusanos, pequeños pájaros, roedores, pequeños mamíferos, etc
Está a favor de las renovables pero lejos de ella
La finca de las placas no es de los españoles, pero a la suya supongo que podemos hacer lo que queramos porque nos pertenece a todos...