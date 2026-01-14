“Esto se acabó, la gente no aguanta más”: por qué el régimen islámico de Irán puede caer esta vez

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] “Esto ya se acabó, la gente no aguanta más”, explicaba Ali, un ingeniero que cuenta que tiene dos trabajos para poder llegar a fin de mes. Ali cuenta que es de Lorestán, una de las regiones más bonitas pero a la vez más pobres y abandonadas por el Estado, donde se han visto algunas de las mayores protestas. Y también una de las regiones donde se han visto mayores enfrentamientos, según contaba el sábado 10 de enero Mohammed, un joven de 24 años, que vive en Teherán...