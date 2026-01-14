“Esto se acabó, la gente no aguanta más”: por qué el régimen islámico de Irán puede caer esta vez

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] “Esto ya se acabó, la gente no aguanta más”, explicaba Ali, un ingeniero que cuenta que tiene dos trabajos para poder llegar a fin de mes. Ali cuenta que es de Lorestán, una de las regiones más bonitas pero a la vez más pobres y abandonadas por el Estado, donde se han visto algunas de las mayores protestas. Y también una de las regiones donde se han visto mayores enfrentamientos, según contaba el sábado 10 de enero Mohammed, un joven de 24 años, que vive en Teherán...
| etiquetas: irán , manifestaciones
Vaya, otra revolución de médicos y profesores, como en Libia.
Mira que me dan asco las teocracias y los religiosos al mando como en Irán, pero el que me tomen por gilipollas me da más aún.
Divide y vencerás. Ya lo dijo Tzun Tzu hará 2.500 años.
Ahora, mira a ver quien sale beneficiado.
A los japoneses también los trataban como subhumanos, hay que deshumanizar al enemigo, para que luego tu población acepte por ejemplo, el bombardeo nuclear de ciudades, como en Japón.
Deshumanizando a los españoles, previo a la guerra de Cuba:
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/El_bruto_español_añade_l