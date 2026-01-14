edición general
“Esto se acabó, la gente no aguanta más”: por qué el régimen islámico de Irán puede caer esta vez

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] “Esto ya se acabó, la gente no aguanta más”, explicaba Ali, un ingeniero que cuenta que tiene dos trabajos para poder llegar a fin de mes. Ali cuenta que es de Lorestán, una de las regiones más bonitas pero a la vez más pobres y abandonadas por el Estado, donde se han visto algunas de las mayores protestas. Y también una de las regiones donde se han visto mayores enfrentamientos, según contaba el sábado 10 de enero Mohammed, un joven de 24 años, que vive en Teherán...

HeilHynkel #3 HeilHynkel *
explicaba Ali, un ingeniero que cuenta que tiene dos trabajos para poder llegar a fin de mes.

Vaya, otra revolución de médicos y profesores, como en Libia.

Mira que me dan asco las teocracias y los religiosos al mando como en Irán, pero el que me tomen por gilipollas me da más aún.
ElBeaver #6 ElBeaver
Menéame defendiendo regímenes teocráticos, nunca defrauda.
UsuarioXY #12 UsuarioXY
#6 les va la paguita en ello.
CharlesBrowson #14 CharlesBrowson
#6 del antaño ayatolah no me toques la pirolah, al actual por la pirola del ayatolah mato
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo *
el vacío de poder en Irán sólo traerá una tribalización aún mayor de la sociedad, que es a lo que apunta el testimonio del joven iraní del comentario de arriba. queremos tribus o Estados? la población joven y formada de la capital no es el sentir mayoritario de la población iraní, que tiene un sentido de pertenencia más ligado a su tribu que al país: si le dan a elegir, siempre elegirán a su tribu (en plan "son también unos hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta, son de mi tribu", y así todo)
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... pero su familia todavía reside en Khorramabad, la capital. “Alli la gente no es como aquí, que corre cuando son atacados por la policía, allí se les enfrentan. Muchos pertenecen a tribus y tienen armas”, cuenta el joven a quien su familia le había informado por teléfono de que mucha gente había muerto la noche anterior.
ElBeaver #4 ElBeaver
NOSOTROS O EL CAOS  media
#9 BurraPeideira_
Primero hay que sancionarlos y bombardearlos por si acaso fabrican bombas nucleares ilegales y luego decimos que nos da pena que sean pobres.
HeilHynkel #5 HeilHynkel *
el vacío de poder en Irán sólo traerá una tribalización aún mayor de la sociedad,

Divide y vencerás. Ya lo dijo Tzun Tzu hará 2.500 años.

Ahora, mira a ver quien sale beneficiado.
#10 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Es significativo, como cuando al establishment le interesa, llena los medios con noticias de la barbarie de determinados países. Mientras que cuando no le interesa, no hay ninguna noticia de países socios pero de igual conducta represiva.

A los japoneses también los trataban como subhumanos, hay que deshumanizar al enemigo, para que luego tu población acepte por ejemplo, el bombardeo nuclear de ciudades, como en Japón.

Deshumanizando a los españoles, previo a la guerra de Cuba:

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/El_bruto_español_añade_l
placeres #8 placeres *
Brill #7 Brill
Ojalá caiga el régimen, y ojalá no lo sustituya uno todavía peor. Porque en el panorama internacional actual todo es posible.
#13 Tensk
#11 luckyy
Que acaben con la religión, si no seguirán llevando velo.
