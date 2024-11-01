edición general
19 meneos
112 clics
Ester Muñoz no rectifica y Zaida Cantera la "pone es su sitio" por denigrar al soldado español secuestrado por el ejército israelí en el Líbano

Ester Muñoz no rectifica y Zaida Cantera la "pone es su sitio" por denigrar al soldado español secuestrado por el ejército israelí en el Líbano  

Ester Muñoz es preguntada por la periodista de La Sexta si estaba arrepentida por sus palabras denigrantes hacia el soldado español secuestrado en el Líbano por los delincuentes del ejército Israeli y si iba a disculparse y pedir perdón, a lo que hizo caso omiso y se negó a responder, por lo que Zaida Cantera pidió su dimisión como tertuliana en el Programa dirigido por Ferreras en la La Sexta.

| etiquetas: zaida , cantera , ester , muñoz , pp , soldado , español , libano
16 3 0 K 199 politica
12 comentarios
16 3 0 K 199 politica
Comentarios destacados:    
vicus. #9 vicus. *
#4 Efectivamente, soy natural de Ferrol y casi toda mi familia es policía o militar, y no puedo con la mala hostia que me pone esta niñata pija, ignorante, ganando un sueldo publico diciendo gilipolleces y riéndose de la los militares que se juegan el pescuezo por este país.
2 K 33
pepel #6 pepel *
Hay que indicar a los controles de carretera que detengan o retengan a las fuerzas genocidas de Israel. Esto también es pekata minuta.
1 K 26
#10 tropezon
#6 peccata minuta

MODE TALIBÁN ORTOGRÁFICO OFF

PD: Lo he consultado, yo tampoco lo sabía con exactitud. Me sonaba mal lo de la K
1 K 38
pepel #12 pepel
#10 es más underground. La juventud lo tiene más asimilado, aunque el original es el que tú indicas.
1 K 38
vicus. #1 vicus.
Dejando a un lado las.discrepancias políticas, en el PP no tienen nada mejor la niñata pija descreída y torpe de Ester Muñoz para poner de porta coz?
1 K 22
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues *
#1 ¿Existe otro perfil en ese partido? :-D
6 K 70
vicus. #5 vicus.
#2 No lo creo, en el PP todo lo que sacan es infinitamente pero que lo anterior, que ya de por si es dificilísimo por qué siempre dejan el listón muy alto.
0 K 14
#8 luckyy
#2 no. Cada una que llega, supera al anterior
1 K 20
reithor #11 reithor
#2 si. Tienes un perfil más sobrio como Miguel tellado, o más on the rocks como Rafael hernando.
1 K 19
#4 tropezon
#1 ¿tertliane en el Programa dirigido por Frerreras ?

MODE TALIBÁN ORTOGRÁFICO OFF

Creo que te ha podido la indignación y se nota en la redacción de la entradilla
0 K 20
pepel #3 pepel
La he visto, y me parecía una Diva en la alfombra roja.
0 K 18
elgranpilaf #7 elgranpilaf
#3 una diva es buena en algo. En qué es buena esta?
0 K 10

menéame