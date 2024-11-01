Ester Muñoz no rectifica y Zaida Cantera la "pone es su sitio" por denigrar al soldado español secuestrado por el ejército israelí en el Líbano  

Ester Muñoz es preguntada por la periodista de La Sexta si estaba arrepentida por sus palabras denigrantes hacia el soldado español secuestrado en el Líbano por los delincuentes del ejército Israeli y si iba a disculparse y pedir perdón, a lo que hizo caso omiso y se negó a responder, por lo que Zaida Cantera pidió su dimisión como tertuliana en el Programa dirigido por Ferreras en la La Sexta.