edición general
5 meneos
94 clics
Estas nueve acciones diarias lastiman los sentimientos de tu gato

Estas nueve acciones diarias lastiman los sentimientos de tu gato  

¿Alguna vez te has preguntado cómo tus acciones diarias pueden generar "estrés en gatos" sin que te des cuenta? Este video explora el "comportamiento felino" y la naturaleza sensible de tu minino, ofreciéndote "consejos" prácticos para asegurar su "bienestar felino"; aprende a "entender gatos" a un nivel más profundo para fortalecer vuestro vínculo y crear un ambiente más feliz

| etiquetas: sentimientos , gatos , mascotas , animales
5 0 0 K 61 ocio
7 comentarios
5 0 0 K 61 ocio
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Caparle y meterle en un piso violenta mucho su dignidad animal.
7 K 100
Supercinexin #7 Supercinexin
#2 Pero y lo cuqui que queda...
0 K 20
Garbns #4 Garbns
1. Ignorarlos al llegar a casa
2. Pasar por alto sus instintos de caza
3. Ignorar sus preferencias de contacto
4. No respetar su espacio personal
5. Regañar o castigar
6. Ruidos fuertes y gritos
7. Ignorar su comunicación
8. Forzar la socialización
9. Olores abrumadores
2 K 36
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
#4 Si eliminamos la 2 todos los demas son validos para mi. :-D
1 K 25
Guanarteme #1 Guanarteme
Tu mera existencia humana les genera ascopena :troll:
1 K 34
pitercio #6 pitercio
Para que los gatos sean felices hay que darles muchas oportunidades para que pasen de ti.
0 K 14
#3 Mosquitón
¿Solo nueve?
0 K 6

menéame