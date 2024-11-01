El estancamiento ruso en la invasión sobre Ucrania

Un verano de asaltos rusos sin ruptura y un otoño de drones ucranianos golpeando refinerías rusas. Ese es el doble paisaje que analiza Domènec Ruiz Devesa, investigador del Cidob y exeurodiputado, quien advierte que Rusia "no ha conseguido transformar la presión en resultados operacionales". En un punto de equilibrio frágil pero estable, la guerra se recrudece con la infraestructura energética en el punto de mira de ambos bandos.