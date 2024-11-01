edición general
El estancamiento ruso en la invasión sobre Ucrania

Un verano de asaltos rusos sin ruptura y un otoño de drones ucranianos golpeando refinerías rusas. Ese es el doble paisaje que analiza Domènec Ruiz Devesa, investigador del Cidob y exeurodiputado, quien advierte que Rusia "no ha conseguido transformar la presión en resultados operacionales". En un punto de equilibrio frágil pero estable, la guerra se recrudece con la infraestructura energética en el punto de mira de ambos bandos.

Supercinexin
Buenas noticias: con la estrepitosa caída de Rusia no hará falta subir el gasto OTAN ni mucho menos esos 800.000.000.000€ en Defensa. Dinero que se podrá invertir en ciencia y tecnología públicas y sobretodo en mantener nuestro maltrecho Estado del Bienestar.
Spirito
#1 Efectivamente.

Ahora que Rusia no va a poder llegar a Lisboa, y que seguramente su economía colapsará el próximo trimestre (y no se recuperará en décadas) ya no es necesario ese gasto escandaloso que proponen las corruptas élites políticas europeas, amigas de los lobies armamentísticos yanquis.
