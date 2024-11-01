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Estados Unidos ordena a los buques transitar por el estrecho de Ormuz a través de aguas territoriales omaníes [eng]

Estados Unidos ordena a los buques transitar por el estrecho de Ormuz a través de aguas territoriales omaníes [eng]

La Armada de Estados Unidos ordenó el lunes a los buques que intentaran transitar por el estrecho de Ormuz que lo hicieran a través de las aguas territoriales omaníes, al sur del Plan de Separación de Tráfico Marítimo, advirtiendo que la principal vía marítima seguía siendo extremadamente peligrosa debido a la presencia de minas marinas que no habían sido completamente inspeccionadas ni desminadas. Instó a los buques a contactar con las autoridades omaníes por el canal 16 de VHF, dado el volumen de tráfico previsto, y animó a los operadores...

| etiquetas: geoestrategia , información , guerra , economía , petróleo , ormuz
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Vete tú, que a mí me da la risa, contestaron. :-D
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Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Ordena? Será permite
2 K 56
#12 chavi
#5 No se yo.... xD

Igual quiere buques que le abran camino a las fragatas...
0 K 12
#11 Sigo_intentandolo
Yo jugaba a esto... si llama buscaminas....
2 K 34
alehopio #6 alehopio *
Mapa con las rutas existentes en el Estrecho de Ormuz:

xcancel.com/JavierBlas/status/2051555265716126114

MAPA DEL DÍA: Basándome en la información divulgada por EE. UU. (a través de @UK_MTO), he dibujado este mapa del Estrecho de Ormuz.

RUTA ROJA.....{0x1f534} Ruta antigua: Esquema de Separación de Tráfico (TSS). ☠️ Minas
RUTA AZUL...{0x1f535} Nuevas rutas marítimas iraníes (peaje)
RUTA VERDE...{0x1f532} Nueva ruta de la Armada de EE. UU.: Aguas de Omán «al sur del TSS»
1 K 31
alehopio #2 alehopio
otra fuente :

Estados Unidos pide a los buques que ajusten sus rutas para reabrir el estrecho de Ormuz
www.elnuevodia.com/noticias/mundo/notas/estados-unidos-pide-a-los-buqu

El Centro Conjunto de Información Marítima indicó que Estados Unidos había establecido una “zona de seguridad reforzada” cerca del lado omaní del estrecho. Instó a los marinos a coordinarse estrechamente con las autoridades omaníes “debido al alto volumen de tráfico previsto”.
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Kamillerix #7 Kamillerix
#2 De qué tráfico hablan? no es lo mismo civil que militar (encubierto)...
"-Pasa tu primero que me da la risa"
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Connect #9 Connect
A ver qué aseguradora cubre esos barcos. Y sin aseguradora, ningún buque se pone a circular.
Esto no es tan fácil como decir que ale, circulen que aquí no ha pasado nada. Estamos hablando de millones de dólares e valores
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makinavaja #4 makinavaja
¿Piensan que los misiles y los drones marinos no llegan hasta ahi? :troll: :troll: :troll:
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woody_alien #8 woody_alien
#4 No hace falta drones, les dicen que pasen por el área supuestamente minada y que pongan a un tío en la proa mirando si ve alguna cosa flotando delante por si eso.
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ur_quan_master #13 ur_quan_master
¿ Ahora hay aguas territoriales nacionales en el estrecho cuando llevan dos meses negándolo?
Que jodido es ser nafo, un sin vivir
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freenetico #10 freenetico
Como molaba el hundir la flota.
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#1 Barriales
Que podría salir mal!!!!
Bunbunbun!!!!
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menéame