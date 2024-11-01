Estados Unidos ordena a los buques transitar por el estrecho de Ormuz a través de aguas territoriales omaníes [eng]

La Armada de Estados Unidos ordenó el lunes a los buques que intentaran transitar por el estrecho de Ormuz que lo hicieran a través de las aguas territoriales omaníes, al sur del Plan de Separación de Tráfico Marítimo, advirtiendo que la principal vía marítima seguía siendo extremadamente peligrosa debido a la presencia de minas marinas que no habían sido completamente inspeccionadas ni desminadas. Instó a los buques a contactar con las autoridades omaníes por el canal 16 de VHF, dado el volumen de tráfico previsto, y animó a los operadores...