Estados Unidos ordena a los buques transitar por el estrecho de Ormuz a través de aguas territoriales omaníes [eng]

La Armada de Estados Unidos ordenó el lunes a los buques que intentaran transitar por el estrecho de Ormuz que lo hicieran a través de las aguas territoriales omaníes, al sur del Plan de Separación de Tráfico Marítimo, advirtiendo que la principal vía marítima seguía siendo extremadamente peligrosa debido a la presencia de minas marinas que no habían sido completamente inspeccionadas ni desminadas. Instó a los buques a contactar con las autoridades omaníes por el canal 16 de VHF, dado el volumen de tráfico previsto, y animó a los operadores...
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Igual quiere buques que le abran camino a las fragatas...
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MAPA DEL DÍA: Basándome en la información divulgada por EE. UU. (a través de @UK_MTO), he dibujado este mapa del Estrecho de Ormuz.
RUTA ROJA..... Ruta antigua: Esquema de Separación de Tráfico (TSS). ☠️ Minas
RUTA AZUL... Nuevas rutas marítimas iraníes (peaje)
RUTA VERDE... Nueva ruta de la Armada de EE. UU.: Aguas de Omán «al sur del TSS»
Estados Unidos pide a los buques que ajusten sus rutas para reabrir el estrecho de Ormuz
www.elnuevodia.com/noticias/mundo/notas/estados-unidos-pide-a-los-buqu
El Centro Conjunto de Información Marítima indicó que Estados Unidos había establecido una “zona de seguridad reforzada” cerca del lado omaní del estrecho. Instó a los marinos a coordinarse estrechamente con las autoridades omaníes “debido al alto volumen de tráfico previsto”.
"-Pasa tu primero que me da la risa"
Esto no es tan fácil como decir que ale, circulen que aquí no ha pasado nada. Estamos hablando de millones de dólares e valores
Que jodido es ser nafo, un sin vivir
Bunbunbun!!!!