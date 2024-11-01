Por qué Estados Unidos no está ganando la guerra de Irán

La guerra de Irán ha entrado en su día 13 con todas las miradas puestas en el estrecho de Ormuz, con un despliegue naval inédito desde la guerra de Iraq. El bloqueo de este paso obligado para el 20% del petróleo mundial ha generado una espiral inflacionaria en los combustibles que amenaza con trasladarse a toda la economía, también a la de Estados Unidos.
De hecho, ahora les chistan más
Y la cantidad de magaufos, votantes demócratas y senadores republicanos cabreados is skyrocketing.
La muerte a pellizcos se merece
Nadie está ganando con estas atrocidades criminales.
Y sí, han preparado a la mayor nueva generación de "terroristas suicidas" de la historia. Algunos de los niños amputados y huérfanos de hoy esperarán lo que haga falta para poder cumplir su venganza.