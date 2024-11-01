edición general
Por qué Estados Unidos no está ganando la guerra de Irán

La guerra de Irán ha entrado en su día 13 con todas las miradas puestas en el estrecho de Ormuz, con un despliegue naval inédito desde la guerra de Iraq. El bloqueo de este paso obligado para el 20% del petróleo mundial ha generado una espiral inflacionaria en los combustibles que amenaza con trasladarse a toda la economía, también a la de Estados Unidos.

ipanies #1 ipanies
No es una guerra... Es una operación súper especial llena de Furia Épica.
Veelicus #2 Veelicus
Pues yo creo que si la estan ganando, al menos por ahora, nos venden su gas a precio de oro, demuestran tener un control bastante fuerte de sus vasallos y nadie les chista.
#4 NO86
#2 Eso ya lo tenían antes.
De hecho, ahora les chistan más

Y la cantidad de magaufos, votantes demócratas y senadores republicanos cabreados is skyrocketing.
Dragstat #5 Dragstat
#2 si incluyes a los ciudadanos estadounidenses y a empresas que no sean especuladores, petroleras, gas, de armamento y demás relacionadas con la guerra realmente si. De hecho según Trump ya han ganado.
DDJ #6 DDJ
La dirige un tipo que no es capaz de comprar zapatos de la talla adecuada a los miembros de su gabinete. A partir de ahí sobran cualquier intento de buscarle algo de lógica a lo que decide el zanahorio ni a los parásitos que ni se atreven a decirle que los zapatos no son de sus tallas www.meneame.net/story/nadie-atreve-no-llevarlos-presidente-trump-compr

La muerte a pellizcos se merece
#9 tpm1
#6 En Reddit dieron otra versión. Que Trump les preguntó por la talla y el Marco por no decir que sus pies eran más pequeños que los otros "machos" dijo una más grande.
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#9 #6 cualquiera de las dos versiones deja a Marco Rubio como idiota xD
#8 Kuruñes3.0
Putingrado 2: Barras y Estrellas.
PaCuMen #3 PaCuMen
Es probable que la guerra no la esté ganado Estados Unidos, seguramente, eso sí, no va como ellos pensaban. Pero estas afirmaciones, cuando está habiendo cientos (o miles) de muertos entre la población civil de Irán, Líbano, Gaza... pues no dejan de causarme cierta incomodidad. Es como con el genocidio de Gaza, no haces más que leer que Israel está condenado, que no ha conseguido sus objetivos, pero te encuentras con decenas de miles de inocentes por el camino y toda una generación que, si sobrevive, será con tal trauma que dudo mucho pueda llegar a tener jamás una vida medianamente normal.
#7 NO86
#3 Una cosa no quita la otra.
Nadie está ganando con estas atrocidades criminales.

Y sí, han preparado a la mayor nueva generación de "terroristas suicidas" de la historia. Algunos de los niños amputados y huérfanos de hoy esperarán lo que haga falta para poder cumplir su venganza.
