Por qué Estados Unidos no está ganando la guerra de Irán

La guerra de Irán ha entrado en su día 13 con todas las miradas puestas en el estrecho de Ormuz, con un despliegue naval inédito desde la guerra de Iraq. El bloqueo de este paso obligado para el 20% del petróleo mundial ha generado una espiral inflacionaria en los combustibles que amenaza con trasladarse a toda la economía, también a la de Estados Unidos.