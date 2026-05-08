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Estados Unidos se lleva de Venezuela, 13 kilos de uranio enriquecido

En el marco de una operación compleja y delicada, Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela junto al OIEA, colaboraron para garantizar que la carga de 13 kilos de uranio altamente enriquecido al 20%, fuera transportada de forma segura por tierra y mar hasta Norteamérica. A finales de abril, un convoy nocturno protegido por el ejército venezolano partió del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas hacia la ciudad portuaria de Puerto Cabello, donde fue cargado en un un barco británico que partió rápidamente a Carolina del Sur.

| etiquetas: venezuela , uranio , estados unidos , reino unido , oiea
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
#10 Mustela
#0 -> #1
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#6 tierramar
Además de petróleo roban uranio!!l
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elgranpilaf #3 elgranpilaf
Piratas saqueadores
2 K 24
reithor #2 reithor
Y todo para sacarlo del maletero del ayatolá y decir que tienen armas de destrucción masiva. En el nombre del pádel, del pijo y del espíritu rancio.
1 K 23
ipanies #5 ipanies
Saqueos buenos de territorios conquistados, como en el medievo!!!
1 K 22
LinternaGorri #4 LinternaGorri
Operación Expolio Duradero Épico for Freedom
1 K 21
#8 sliana
Y para cuántas cabezas nucleares les da, de esas que no sabemos a quien van a apuntar en un futuro?
1 K 17
perrico #9 perrico *
#8 Enriquecido al 20% no da para nada.
Es simplemente un expolio en toda regla.
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Lamantua #7 Lamantua
Robar es su costumbre.
0 K 8

menéame