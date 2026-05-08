Estados Unidos se lleva de Venezuela, 13 kilos de uranio enriquecido

En el marco de una operación compleja y delicada, Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela junto al OIEA, colaboraron para garantizar que la carga de 13 kilos de uranio altamente enriquecido al 20%, fuera transportada de forma segura por tierra y mar hasta Norteamérica. A finales de abril, un convoy nocturno protegido por el ejército venezolano partió del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas hacia la ciudad portuaria de Puerto Cabello, donde fue cargado en un un barco británico que partió rápidamente a Carolina del Sur.