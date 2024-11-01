Estados Unidos y sus socios retiran el uranio altamente enriquecido de Venezuela

WASHINGTON — En una victoria para los Estados Unidos, Venezuela y el mundo, la Administración Nacional de Seguridad Nuclear del Departamento de Energía de los EE.UU. (DOE/NNSA) , en colaboración con socios internacionales, completó la retirada de todo el uranio enriquecido restante de un reactor de investigación heredado en Venezuela.
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> Estados Unidos y sus socios roban el uranio altamente enriquecido de Venezuela
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Su puta madre la neolengua.
Lo heredado no es el reactor sino el uranio de alto enriquecimiento que sobró tras el cierre de este.