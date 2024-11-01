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Estados Unidos y sus socios retiran el uranio altamente enriquecido de Venezuela

WASHINGTON — En una victoria para los Estados Unidos, Venezuela y el mundo, la Administración Nacional de Seguridad Nuclear del Departamento de Energía de los EE.UU. (DOE/NNSA) , en colaboración con socios internacionales, completó la retirada de todo el uranio enriquecido restante de un reactor de investigación heredado en Venezuela.

| etiquetas: uranio , venezuela
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
Aokromes #5 Aokromes
El titular en realidad queria decir:

> Estados Unidos y sus socios roban el uranio altamente enriquecido de Venezuela
11 K 117
calde #8 calde
#5 Es lo que tiene la propaganda.

#0 voto sensacionalista
0 K 13
cosmonauta #9 cosmonauta
#8 A mi que me cuentas? Vota lo que quieras. Es un comunicado oficial.
2 K 38
ExLibris #2 ExLibris
USA = piratas mundiales!
3 K 42
cosmonauta #1 cosmonauta
He flipado en colores.
1 K 28
ehizabai #4 ehizabai
Un reactor de investigación heredado en Venezuela.
Su puta madre la neolengua.
1 K 19
#10 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 "Durante décadas, el reactor RV-1 apoyó la investigación en física y energía nuclear. Una vez que esa labor concluyó en 1991, su uranio, enriquecido por encima del umbral crítico del 20 %, pasó a considerarse material excedente."

Lo heredado no es el reactor sino el uranio de alto enriquecimiento que sobró tras el cierre de este.
0 K 13
Mauro_Nacho #3 Mauro_Nacho
No pueden retirar el uranio enriquecido de Irán, van al de Venezuela, lo mismo es.
0 K 18
#6 luckyy *
Vaya medio de mierda
0 K 10
unaqueviene #7 unaqueviene
A ver si les explota en mitad de Washington
0 K 10

menéame