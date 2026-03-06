edición general
Estados Unidos fue el único país en una encuesta mundial cuya ciudadanía piensa que la mayoría de sus conciudadanos son malas personas [Ing]  

Desde Indonesia hasta Nigeria y Grecia, personas de todo el mundo consideran que una parte de sus conciudadanos es inmoral o poco ética. Pero solo hay un país en el que la mayoría de los residentes dicen que sus compatriotas son «malos»: Estados Unidos. Una sorprendente encuesta publicada el jueves revela que el 53 % de los adultos estadounidenses describen la moralidad y la ética de sus conciudadanos como «malas» (algo malas o muy malas). En los otros 24 países encuestados por el Pew Research Center, la mayoría de las personas afirmaron que…

Joder, qué bien se conocen… xD xD xD
Ahi esta tu faro de luz @suppiluliuma
