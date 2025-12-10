Estados Unidos difundió imágenes del operativo que permitió incautar un petrolero iraní frente a Venezuela

Las autoridades de Estados Unidos realizaron la confiscación de un buque petrolero frente a las costas de Venezuela, en una operación conjunta de la Guardia Costera, el FBI, Homeland Security Investigations (HSI) y el apoyo del Departamento de Defensa, según indicó la Fiscal General Pamela Bondi
| etiquetas: eeuu , organización terrorista , financiacion de crudo
Las mayores perdidas de territorio español han venido de manos suyas, han chantajeado al gobierno con revueltas y más pérdida de territorio para entrar a su Organización Terrorista del Atlántico Norte, nos imponen aranceles, no quieren pagar multas por los abusos de sus empresas, son colaboradores activos en genocidios, con diferencia es el país más matón y belicoso, etc...
¿Quién necesita enemigos con amigos así?
Corsarios si...
EEUU nuevamente en un acto piratería , roba un petrolero..EEUU asesinas a personas que viajan en barca sembrando el terror..EEUU planea hacer resorts sobre los restos humanos de gazaities asesinados previamente por su sucursal más nazi..y a ningún medio se le ocurren estos titulares ..que raro,no?