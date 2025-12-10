edición general
Estados Unidos difundió imágenes del operativo que permitió incautar un petrolero iraní frente a Venezuela

Estados Unidos difundió imágenes del operativo que permitió incautar un petrolero iraní frente a Venezuela

Las autoridades de Estados Unidos realizaron la confiscación de un buque petrolero frente a las costas de Venezuela, en una operación conjunta de la Guardia Costera, el FBI, Homeland Security Investigations (HSI) y el apoyo del Departamento de Defensa, según indicó la Fiscal General Pamela Bondi

javibaz #1 javibaz
Incautar no, robar.
#11 no_soy_un_bot
#1 y piratas son los que ven el futbol...
rojo_separatista #3 rojo_separatista
Para los que todavía se empeñan en negar que el propósito de las sanciones es arruinar el pais.
reivaj01 #6 reivaj01
#3 Yo lo niego, su objetivo es robar el petróleo. Si Venezuela se arruina, o no, les importa bastante poco.
rojo_separatista #10 rojo_separatista
#6, yo no creo que sea su principal motivación y como ejemplo de ello tenemos a Cuba. Un país sin prácticamente ningún interés en cuanto a recursos naturales, pero en al que llevan casi 70 años tratando de asfixiar económicamente para tratar de forzar un cambio de régimen político. La estrategia es la misma. Arruino la economía del país X y luego culpo a su sistema económico para que no cunda el ejemplo.
ochoceros #4 ochoceros
Los buenos, nuestros aliados, los que nos protegen...

Las mayores perdidas de territorio español han venido de manos suyas, han chantajeado al gobierno con revueltas y más pérdida de territorio para entrar a su Organización Terrorista del Atlántico Norte, nos imponen aranceles, no quieren pagar multas por los abusos de sus empresas, son colaboradores activos en genocidios, con diferencia es el país más matón y belicoso, etc...

¿Quién necesita enemigos con amigos así?
makinavaja #5 makinavaja
#4 AHora no nos afecta... pero ya llegará el día en que eso nos lo harán a nosotros.... :troll: :troll:
ochoceros #7 ochoceros
#5 ¿Otra vez? No me extrañaría con los gobernantes que hemos tenido y tenemos; adoran lamer escroto yanki por detrás.
toshiro #9 toshiro
El imperio americano está en sus últimos estertores. Ya ni pueden aparentar que son los buenos
Fran_Ramos #2 Fran_Ramos
Piratas no son...

Corsarios si...
Alfon_Dc #8 Alfon_Dc
Es increíble que ningún medio llame a las cosas por su nombre.
EEUU nuevamente en un acto piratería , roba un petrolero..EEUU asesinas a personas que viajan en barca sembrando el terror..EEUU planea hacer resorts sobre los restos humanos de gazaities asesinados previamente por su sucursal más nazi..y a ningún medio se le ocurren estos titulares ..que raro,no?
