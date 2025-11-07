El Estado recauda de media al año 1.272 euros en tasas e impuestos por cada coche

Según los datos de Anfac, el consumo de carburante representa más de la mitad de los ingresos que genera el parque móvil. Y no ha dejado de aumentar. Hoy hay en España 1,7 millones de vehículos más que hace sólo cinco años. Más coches, camiones y autobuses que requieren de combustible y recargas para funcionar y que con ello generaron, pagaron en impuestos nada menos que 22.709 millones de euros en concepto de Impuestos Especiales e IVA.