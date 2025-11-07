edición general
El Estado recauda de media al año 1.272 euros en tasas e impuestos por cada coche

Según los datos de Anfac, el consumo de carburante representa más de la mitad de los ingresos que genera el parque móvil. Y no ha dejado de aumentar. Hoy hay en España 1,7 millones de vehículos más que hace sólo cinco años. Más coches, camiones y autobuses que requieren de combustible y recargas para funcionar y que con ello generaron, pagaron en impuestos nada menos que 22.709 millones de euros en concepto de Impuestos Especiales e IVA.

#1 Quillotro
¿Si pongo que hay que mantener carreteras y autovías y demás me coséis a negativos, no? Pues no lo pongo, hala
#2 Marisadoro *
#1"... la inversión pública mínima al año para conservar y reponer las vías debería situarse en el 2% del valor patrimonial viario del país, que serían unos 3.400 millones de euros anuales. En el caso de España, el déficit de recursos de gasto público se incrementa al año en 2.000 millones de euros."
www.elperiodico.com/es/economia/20241012/cuanto-le-cuesta-espanol-circ
#3 Tensk
#1 Teóricamente dicen que hay un déficit que es, mil millones (eso no es nada chiqui) arriba o abajo la mitad de eso para el mantenimiento de carreteras. La mitad.

Así que el que ahora quieran venir algunos hijos de su (espacio disponible para publicidad) madre a querer cobrar, de nuevo, por las autovías pues, a ver, igual la gente se puede enfadar un poco.

Y por lo que a mí respecta, en esto deberíamos hacer como los franceses.
Enésimo_strike #4 Enésimo_strike
Ya sabemos por qué no se potencia el transporte público, asequible y de calidad.
#7 JanSolo
La gente no me cree cuando digo que desde que tengo el teletrabajo, he quitado el coche y me estoy ahorrando más de una paga extra al año. Sumale a esto combustible, seguro, mantenimiento, reparaciones, itv...
loborojo #5 loborojo
¿Cuando gastamos por los daños a la salud y al entorno que producen los vehículos? ¿Por qué tenemos que socializar las externalidades que producen la quema de combustible?
#6 aldeca77
Y cuando pase el grueso de los vehiculos a electrico y mucha gente tenga placas solares, de donde saldran esos impuestos que cobran por los combustibles?
nopolar #8 nopolar
#6 Se los pondrán al sol.
(o a las ruedas)
