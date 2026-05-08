La estación de tren más antigua de España está en Cataluña: 171 años de historia y sigue funcionando

Todos pensamos en grandes infraestructuras modernas cuando hablamos de viajar en tren, pero la verdadera joya de nuestra historia ferroviaria no está en un museo. Está en Cataluña, resistiendo el paso del tiempo y viendo pasar miles de pasajeros cada día. Es una pieza de ingeniería que se construyó en 1855, mucho antes de lo que cualquier manual de historia general suele destacar. Mientras el resto del país apenas comenzaba a entender el potencial del vapor, esta ciudad ya estaba conectada al futuro.