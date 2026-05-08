edición general
4 meneos
88 clics

La estación de tren más antigua de España está en Cataluña: 171 años de historia y sigue funcionando

Todos pensamos en grandes infraestructuras modernas cuando hablamos de viajar en tren, pero la verdadera joya de nuestra historia ferroviaria no está en un museo. Está en Cataluña, resistiendo el paso del tiempo y viendo pasar miles de pasajeros cada día. Es una pieza de ingeniería que se construyó en 1855, mucho antes de lo que cualquier manual de historia general suele destacar. Mientras el resto del país apenas comenzaba a entender el potencial del vapor, esta ciudad ya estaba conectada al futuro.

| etiquetas: estación de tren , antigua , historia , cataluña
3 1 0 K 43 cultura
4 comentarios
3 1 0 K 43 cultura
Tontolculo #3 Tontolculo
Los rodalies se han quedado atascados hace 171 años
1 K 30
Pertinax #1 Pertinax
Tenía entendido que era la de Cornellá.
0 K 18
Mark_ #2 Mark_
¿En serio no podían poner ni una puta foto, aunque fuera de archivo, aunque sea de la estación actual, ALGO que no sea otra imagen generada por IA?

Esta mierda es aburridísima.
1 K 15
eltxoa #4 eltxoa
El CM de la web esta tiene que hacer un artículo sobre algo para animar a beber vino. Le pide un texto a la ia y su foto correspondiente y ya lo tenemos listo para enviarla a meneame.
0 K 11

menéame