Estaban prohibidos y aun así se colaron en los talleres: los airbags chinos de 100 dólares ya se han cobrado ocho vidas más en EEUU

Años después del escándalo con los airbags defectuosos de Takata, En EEUU están viviendo un déjà vu inquietante. Las autoridades han detectado peligrosos airbags de sustitución ilegales que explotan en caso de accidente y convierten el sistema de seguridad más básico del coche en una amenaza letal. El balance provisional es demoledor: ocho personas fallecidas y al menos dos heridas graves. La advertencia llega de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico (NHTSA), que investiga infladores baratos fabricados por Jilin Province Detiannuo
Incluso hay talleres que rechazan estos coches para no poner en peligro a sus empleados
Este es un oscuro proveedor chino que se ha colado en las reparaciones de vehículos, si te compras el airbag por aliexpress pues te expones a esto.
Cosa que después de leer tu enlace es exactamente lo mismo que lo que hace el chino, proceda del fabricante o no
Los airbags defectuosos de la japonesa Takata fueron instalados en millones de coches de todas las marcas entre 2000 y 2018, y desde que comenzaron las muertes por la metralla que disparaban los infladores de los airbags, aún hay coches equipados con ellos.
Aquí falta información. O algunos son falsos o cuesta creer que se hayan instalado millones porque tienen que haber matado a decenas de miles de personas porque accidentes en los que salta el airbag, los hay todos los días.