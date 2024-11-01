edición general
Estaban prohibidos y aun así se colaron en los talleres: los airbags chinos de 100 dólares ya se han cobrado ocho vidas más en EEUU

Estaban prohibidos y aun así se colaron en los talleres: los airbags chinos de 100 dólares ya se han cobrado ocho vidas más en EEUU

Años después del escándalo con los airbags defectuosos de Takata, En EEUU están viviendo un déjà vu inquietante. Las autoridades han detectado peligrosos airbags de sustitución ilegales que explotan en caso de accidente y convierten el sistema de seguridad más básico del coche en una amenaza letal. El balance provisional es demoledor: ocho personas fallecidas y al menos dos heridas graves. La advertencia llega de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico (NHTSA), que investiga infladores baratos fabricados por Jilin Province Detiannuo

Veelicus #4 Veelicus
Malditos chinos que obligan a nuestros queridos empresarios a ahorrarse un dinero poniendo un producto defectuoso!
vviccio #10 vviccio
#4 Pobres empresaurios a este paso ni podrán despedir a sus empleadas embarazadas y ni verter los purines al riachuelo más cercano.
Kantinero #2 Kantinero
En Francia no pasan la ITV este año a aquellos coches equipados con airbags Takata, las autoridades lo han repetido constantemente, aquí parece que el gobierno pasa del tema, pero ya van unos cuantos muertos.
Incluso hay talleres que rechazan estos coches para no poner en peligro a sus empleados

www.autoplus.fr/actualite/airbags-takata-la-liste-completes-des-modele
#6 chocoleches
#2 Takata es un caso totalmente diferente a éste, un proveedor japonés que era líder mundial en airbags y proveía a todas las grandes marcas.

Este es un oscuro proveedor chino que se ha colado en las reparaciones de vehículos, si te compras el airbag por aliexpress pues te expones a esto.
Kantinero #7 Kantinero
#6 Entiendo que las consecuencias pueden ser parecidas
#9 chocoleches *
#7 Sï, claro el resultado es igual de malo, pero los Takata venían de serie en el coche (de casi todas las grandes marcas europeas y japonesas) Y este caso es de talleres que han tenido que cambiar un airbag y en vez de usar el modelo original han comprado copias chinas.

www.forthepeople.com/blog/following-lawsuits-nhtsa-launches-investigat
Kantinero #11 Kantinero *
#9 Tranquilo fiera, cuando me refiero al resultado es cuando salta el Airbag por accidente en el caso de los Takata la parte metálica se trocea y se convierte en metralla, matando usuarios
Cosa que después de leer tu enlace es exactamente lo mismo que lo que hace el chino, proceda del fabricante o no
HeilHynkel #8 HeilHynkel *
Si sigues el enlace que viene pone otra cosa:

Los airbags defectuosos de la japonesa Takata fueron instalados en millones de coches de todas las marcas entre 2000 y 2018, y desde que comenzaron las muertes por la metralla que disparaban los infladores de los airbags, aún hay coches equipados con ellos.

Aquí falta información. O algunos son falsos o cuesta creer que se hayan instalado millones porque tienen que haber matado a decenas de miles de personas porque accidentes en los que salta el airbag, los hay todos los días.
Enésimo_strike #5 Enésimo_strike
que China esté vendiendo airbags defectuosos es culpa de todos menos de los chinos
DORO.C #1 DORO.C
Miedo me da de que se hayan colado también en Europa. :-S
taSanás #3 taSanás
#1 no lo dudes…
