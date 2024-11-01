Estaban prohibidos y aun así se colaron en los talleres: los airbags chinos de 100 dólares ya se han cobrado ocho vidas más en EEUU

Años después del escándalo con los airbags defectuosos de Takata, En EEUU están viviendo un déjà vu inquietante. Las autoridades han detectado peligrosos airbags de sustitución ilegales que explotan en caso de accidente y convierten el sistema de seguridad más básico del coche en una amenaza letal. El balance provisional es demoledor: ocho personas fallecidas y al menos dos heridas graves. La advertencia llega de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico (NHTSA), que investiga infladores baratos fabricados por Jilin Province Detiannuo