¿Está el oro reemplazando al bitcoin como cobertura preferida?

El oro alcanzó nuevos récords después de que el presidente Donald Trump dijera que "el dólar está haciendo un gran trabajo", un comentario que Yardeni interpreta como una bienvenida a una moneda más débil. Un dólar más débil tiende a perjudicar al Bitcoin al reducir su valor en monedas extranjeras, potencialmente llevando a inversores extranjeros a tomar beneficios o reducir exposición y cambiar al oro.
Esta afirmación no tiene ningún sentido, cuando el dólar pierde valor eso queda reflejado en la cotización de bitcoin de la misma forma que queda reflejado en la cotización del oro, cuando ambos se miden respecto al dólar. Y afecta a la cotización del oro respecto al euro en la misma medida que a la del bitcoin respecto al oro.
Menudo contraindicador esta hecho Trump