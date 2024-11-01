¿Está el oro reemplazando al bitcoin como cobertura preferida?

El oro alcanzó nuevos récords después de que el presidente Donald Trump dijera que "el dólar está haciendo un gran trabajo", un comentario que Yardeni interpreta como una bienvenida a una moneda más débil. Un dólar más débil tiende a perjudicar al Bitcoin al reducir su valor en monedas extranjeras, potencialmente llevando a inversores extranjeros a tomar beneficios o reducir exposición y cambiar al oro.