edición general
2 meneos
13 clics

¿Está el oro reemplazando al bitcoin como cobertura preferida?

El oro alcanzó nuevos récords después de que el presidente Donald Trump dijera que "el dólar está haciendo un gran trabajo", un comentario que Yardeni interpreta como una bienvenida a una moneda más débil. Un dólar más débil tiende a perjudicar al Bitcoin al reducir su valor en monedas extranjeras, potencialmente llevando a inversores extranjeros a tomar beneficios o reducir exposición y cambiar al oro.

| etiquetas: oro , criptomoneda , bitcoin
1 1 0 K 25 actualidad
7 comentarios
1 1 0 K 25 actualidad
Pacman #2 Pacman
Para reemplazar al bitcoin este tendria que haber reemplazado al primero antes, cosa que nunca ha sucedido
3 K 55
#3 soberao
#2 Están buscando gente para que meta su dinero en esta burbuja del oro, así cuando baje de precio habrá "cash" en efectivo para los que pusieron dinero hace tiempo y les dé por vender.
1 K 34
BlackDog #7 BlackDog *
#3 Si no entraste en oro o plana hace 6 meses o un año no tiene mucho sentido entrar ahora, y si entraste, ojéalo a diario porque puede meter un buen bajón, es jugársela mucho, es cuestión de tiempo que la gente empiece a vender sus posiciones en oro y plata que estan en máximos históricos a otros activos que ahora están baratos, como puede ser Bitcoin y Ethereum, de hecho yo creo que lo que están intentando hacer es meter FOMO para que la gente entre y ellos salirse vendiendo sus posiciones a los nuevos.
1 K 23
sorrillo #5 sorrillo *
Un dólar más débil tiende a perjudicar al Bitcoin al reducir su valor en monedas extranjeras

Esta afirmación no tiene ningún sentido, cuando el dólar pierde valor eso queda reflejado en la cotización de bitcoin de la misma forma que queda reflejado en la cotización del oro, cuando ambos se miden respecto al dólar. Y afecta a la cotización del oro respecto al euro en la misma medida que a la del bitcoin respecto al oro.
1 K 18
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro
"El oro alcanzó nuevos récords después de que el presidente Donald Trump dijera que "el dólar está haciendo un gran trabajo""
Menudo contraindicador esta hecho Trump xD
0 K 10
BlackDog #6 BlackDog *
#1 Trump quiere un dólar débil para bajar los tipos de interés y pagar la deuda mas barata, no es ninguna contradicción, es su objetivo.
0 K 6
#4 torrrquemada
Probablemente el problema es que después de la euforia del Bitcoin a 100.000$, lleva ya un par de meses largos estable a ~75.000$  media
0 K 8

menéame