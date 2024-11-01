Esta IA fue entrenada sólo con textos anteriores a 1930. Le preguntamos sobre Hitler, las acciones y el futuro (ING)

Talkie-1930 es un modelo de IA de 13.000 millones de parámetros entrenado solo con textos anteriores a 1931 (libros, prensa, ciencia), todos de dominio público. No conoce internet ni hechos posteriores, lo que evita la contaminación de benchmarks y permite estudiar cómo cambia un modelo según sus datos. Desarrollado por un equipo sin ánimo de lucro con apoyo de Anthropic, ofrece versiones abiertas. Sus respuestas reflejan la lógica de su época: análisis políticos coherentes pero con grandes puntos ciegos históricos.