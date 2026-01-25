edición general
Esta es la extraña rata que puede tener la clave de la inmortalidad humana

Los científicos ya sabían que la rata topo desnuda (Heterocephalus glaber) desafía todas las leyes de la biología: no envejece y es prácticamente invulnerable. Ahora, han dado un paso más, han transferido a ratones el hialuronano sintasa 2, el ‘gen de la longevidad’. Y el experimento ha resultado un completo éxito: los receptores del gen han gozado de una vida más larga y de mejor salud. Los investigadores pretenden ahora comprobar si ese sorprendente animal guarda el secreto de la inmortalidad; o, cuando menos, el de la eterna juventud. La ra

