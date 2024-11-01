·
El esquiador Sturla Holm Laegreid confiesa una infidelidad nada más ganar una medalla olímpica
"Tenía una medalla de oro olímpica en mi vida personal, que era ella... Seguro que ahora mucha gente me ve con otros ojos, pero yo solo tengo ojos para ella", subrayó Laegreid
mejores hilos
+ valorados
#1
desastrecolosal
2
K
29
#2
Lenari
#1
¿Y por qué? Imagina que le da otra oportunidad. No sabes si al final esto puede tener final feliz.
1
K
20
#3
Cantro
#2
le ha mandado a pastar al prado, con toda razón
1
K
17
#4
SeñorPresunciones
Opino lo mismo, el hombre está pidiendo perdón. Si es sincero probablemente pueda tener otra oportunidad con esa persona.
0
K
12
#5
desastrecolosal
#4
Claro, acaba de anunciar ante millones de espectadores que le ha puesto los cuernos a la pareja. Imagina lo bien que le va a sentar eso a su pareja.
Este encima de infiel es subnormal profundo.
3
K
29
#6
Cantro
#4
ha cometido tres errores
Ser infiel
Contárselo a ella
Contárselo a cada habitante del planeta Tierra
Su toma de decisiones tiene mucho margen de mejora
0
K
10
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
