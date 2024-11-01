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Espinosa de los Monteros se rinde a Trump y Netanyahu: "Irán es una amenaza permanente"
El exdirigente de Vox y líder de Atenea defiende los bombardeos de EE UU e Israel porque "a veces no queda otra opción", aplaude la intervención en Venezuela, mientras alienta un golpe en Cuba.
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relacionadas
#1
Asimismov
El ayatolá de la ira de [√0×] contra el ayatolá de Irán
3
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48
#2
josde
#1
Espinosa ahora mismo no es nada, ni pincha ni corta, solo dice estupideces, las mismas que soltaba cuando estaba en Vox
6
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#15
Dragstat
#2
eso es verdad, pero si en el futuro quiere volver a la palestra, que te asocien con esos dos puede que no sea buen negocio en el futuro. Parece arriesgado viendo el cariz que está tomando el asunto.
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#7
frankiegth
*
"Se rinde" dice el titular... No es convicción, es ponerse en venta.
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#6
Jointhouse_Blues
¿Es que ya no queda nadie en la derecha española que no le coma la polla a los sionazis?
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#5
Rogue
Otro que como no hable bien de Israel se queda sin paga de ACOM
3
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#3
concentrado
Otro candidato a premio Nobel de la paz
2
K
30
#4
Review
*
Espinosa de los Monteros se
rinde
vende a Trump y Netanyahu
2
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22
#8
Celsar
¿Por qué debería a alguien importar lo que dice este tipo que no es nadie?
1
K
22
#17
Leclercia_adecarboxylata
*
Ya es oficial, los referentes de Espinosa de los Monteros son un tonto y un asesino.
0
K
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#9
Pitchford
Los únicos que han amenazado últimamente a Europa han sido Usa y Rusia, cada uno por su lado..
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19
#13
Dene
Espinete buscando financiación de los genocidas....
0
K
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#16
qwertyTarantino
Por aquello de inaugurar la tradición hacer las cosas bien con los fascistas por una vez: al espinete 0 atención, hoy, mañana y siempre.
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#11
Cuñado
¿Se rinde?
Para rendirse hay que haberse resistido primero. Y Espinete de los Monteros siempre ha dicho un lacayo de todo lo que huela a fascismo, como Usrael.
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K
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#12
francesc1
tras estas declaraciones lo veo pronto a la cabeza de un nuevo partido, creado para y por esos de cuyo nombre no quiero acordarme
0
K
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#10
moco36
Que mierda lleva la gominia de los fachas estos que a todos los hace subnormales?
0
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#14
oceanon3d
*
A ver si esta cucaracha con dos patas os pareció un poco potable porque anda a las triscas con Abascal.
Es lo que es ....
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rindevende a Trump y Netanyahu
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