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Espinosa de los Monteros se rinde a Trump y Netanyahu: "Irán es una amenaza permanente"

Espinosa de los Monteros se rinde a Trump y Netanyahu: "Irán es una amenaza permanente"

El exdirigente de Vox y líder de Atenea defiende los bombardeos de EE UU e Israel porque "a veces no queda otra opción", aplaude la intervención en Venezuela, mientras alienta un golpe en Cuba.

| etiquetas: espinosa de los monteros , trump , vox
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17 comentarios
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Comentarios destacados:    
Asimismov #1 Asimismov
El ayatolá de la ira de [√0×] contra el ayatolá de Irán
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josde #2 josde
#1 Espinosa ahora mismo no es nada, ni pincha ni corta, solo dice estupideces, las mismas que soltaba cuando estaba en Vox
6 K 90
Dragstat #15 Dragstat
#2 eso es verdad, pero si en el futuro quiere volver a la palestra, que te asocien con esos dos puede que no sea buen negocio en el futuro. Parece arriesgado viendo el cariz que está tomando el asunto.
0 K 20
frankiegth #7 frankiegth *
"Se rinde" dice el titular... No es convicción, es ponerse en venta.  media
3 K 44
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
¿Es que ya no queda nadie en la derecha española que no le coma la polla a los sionazis?
3 K 42
Rogue #5 Rogue
Otro que como no hable bien de Israel se queda sin paga de ACOM
3 K 41
#3 concentrado
Otro candidato a premio Nobel de la paz
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#4 Review *
Espinosa de los Monteros se rinde vende a Trump y Netanyahu
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#8 Celsar
¿Por qué debería a alguien importar lo que dice este tipo que no es nadie?
1 K 22
#17 Leclercia_adecarboxylata *
Ya es oficial, los referentes de Espinosa de los Monteros son un tonto y un asesino.
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#9 Pitchford
Los únicos que han amenazado últimamente a Europa han sido Usa y Rusia, cada uno por su lado..
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Dene #13 Dene
Espinete buscando financiación de los genocidas....
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qwertyTarantino #16 qwertyTarantino
Por aquello de inaugurar la tradición hacer las cosas bien con los fascistas por una vez: al espinete 0 atención, hoy, mañana y siempre.
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Cuñado #11 Cuñado
¿Se rinde? xD Para rendirse hay que haberse resistido primero. Y Espinete de los Monteros siempre ha dicho un lacayo de todo lo que huela a fascismo, como Usrael.
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francesc1 #12 francesc1
tras estas declaraciones lo veo pronto a la cabeza de un nuevo partido, creado para y por esos de cuyo nombre no quiero acordarme
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moco36 #10 moco36
Que mierda lleva la gominia de los fachas estos que a todos los hace subnormales?
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oceanon3d #14 oceanon3d *
A ver si esta cucaracha con dos patas os pareció un poco potable porque anda a las triscas con Abascal.

Es lo que es ....
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menéame