edición general
4 meneos
6 clics
Los especialistas, sobre el virus Nipah: «La probabilidad de que llegue a España y exista un efecto pandemia es baja»

Los especialistas, sobre el virus Nipah: «La probabilidad de que llegue a España y exista un efecto pandemia es baja»

India descarta nuevos contagios de Nipah en el país tras rastrear casi 200 contactos. En Europa, el ECDC confirma que no hay casos importados ni autóctonos reportados

| etiquetas: edc , nipah , india , virus , pandemia
3 1 0 K 40 actualidad
7 comentarios
3 1 0 K 40 actualidad
#4 covacho
Voy al super a por papel higiénico.
2 K 29
Budgie #6 Budgie
#4 joder por 23 segundos me has ganado
0 K 10
GeneWilder #1 GeneWilder
Serán tres o cuatro casos.
1 K 17
#7 unocualquierax *
#1
Pues más vale que no llegue aquí :
"... con una tasa de mortalidad estimada entre el 40% y el 75%".
0 K 10
Jakeukalane #5 Jakeukalane
Supongo que la gente no sabe leer o interpretar comunicados sanitarios o evaluaciones de riesgo.
O les gustan las bromitas demasiado.
0 K 12
#3 Tiranoc
España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado.
0 K 8
#2 churromovil
Como sean como nuestros "especialistas" y su "consejo"...
0 K 7

menéame