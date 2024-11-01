·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5829
clics
El maravilloso comentario de Rufián al ser increpado en la calle: "Estáis en primero de Vito, ¿eh?"
4207
clics
Hemisferio occidental, 1941
3866
clics
Recuperan imágenes de Ayuso reconociendo que no es católica tras su lío en La Almudena: “No se sabe el padre nuestro”
5764
clics
El cómico y la broma
2565
clics
Presidente y Ana Aznar. Complejo de La Moncloa”: los archivos de Epstein
más votadas
384
España ficha a 20 científicos 'top' en sus ámbitos en EEUU que huyen del 'huracán Trump'
378
La Asamblea de Madrid, obligada a admitir la reprobación de MAR e investigar los “chanchullos” de Ayuso tras el varapalo del Constitucional
487
Seguir el rastro del dinero: por qué el obrero teme más a una feminista que a un fondo buitre que lo va a desahuciar
448
"Mi madre murió ahogándose y agonizó durante seis días": las víctimas de las residencias le explican a Ayuso por qué están "frustradas"
338
Informe del FBI en el último lote de archivos de Epstein, afirma que "Trump ha sido comprometido por Israel."
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
6
clics
Los especialistas, sobre el virus Nipah: «La probabilidad de que llegue a España y exista un efecto pandemia es baja»
India descarta nuevos contagios de Nipah en el país tras rastrear casi 200 contactos. En Europa, el ECDC confirma que no hay casos importados ni autóctonos reportados
|
etiquetas
:
edc
,
nipah
,
india
,
virus
,
pandemia
3
1
0
K
40
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
40
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
covacho
Voy al super a por papel higiénico.
2
K
29
#6
Budgie
#4
joder por 23 segundos me has ganado
0
K
10
#1
GeneWilder
Serán tres o cuatro casos.
1
K
17
#7
unocualquierax
*
#1
Pues más vale que no llegue aquí :
"... con una tasa de mortalidad estimada entre el 40% y el 75%".
0
K
10
#5
Jakeukalane
Supongo que la gente no sabe leer o interpretar comunicados sanitarios o evaluaciones de riesgo.
O les gustan las bromitas demasiado.
0
K
12
#3
Tiranoc
España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado.
0
K
8
#2
churromovil
Como sean como nuestros "especialistas" y su "consejo"...
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pues más vale que no llegue aquí :
"... con una tasa de mortalidad estimada entre el 40% y el 75%".
O les gustan las bromitas demasiado.