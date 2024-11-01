Los españoles prefieren carreras con poca demanda laboral

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en su informe ‘Panorama de la educación 2025’, pone al descubierto los avances y rezagos de la educación en España y los confronta con el resto de países de la OCDE. Sitúa al país a la cabeza de la muestra, en cuanto al porcentaje de jóvenes de entre 25 y 34 años, con título de educación superior y, al mismo tiempo destaca por su baja tasa de abandono que es del 14% frente al 21% de la media del análisis global.
Si estudias una carrera con "mucha demanda laboral" la manera de conseguir un traba acorde es EMIGRAR...
La gente (con razón, yo soy inmigrante) no quiere emigrar...