Los españoles prefieren carreras con poca demanda laboral

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en su informe ‘Panorama de la educación 2025’, pone al descubierto los avances y rezagos de la educación en España y los confronta con el resto de países de la OCDE. Sitúa al país a la cabeza de la muestra, en cuanto al porcentaje de jóvenes de entre 25 y 34 años, con título de educación superior y, al mismo tiempo destaca por su baja tasa de abandono que es del 14% frente al 21% de la media del análisis global.